Выпускница амурского колледжа участвует в финале «Молодых профессионалов»

Выпускница свободненского Амурского технического колледжа Виктория Короткова принимает участие в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Девушка борется за звание лучшей в компетенции «Лабораторный химический анализ».

В этом году соревнования проходят в дистанционно-очном формате. Все задания Виктория выполняет в родном колледже под прицелом камер в режиме онлайн. Помещение для соревнований подготовлено по всем стандартам программы Worldskills. За работой амурчанки следят не только амурские эксперты, но и профессионалы со всей России.

– Для того чтобы создать равные условия для всех конкурсантов страны и полностью исключить возможность подмены реактивов или оборудования, все соревновательные площадки готовятся «под прицелом» камер, ведущих круглосуточную трансляцию. На это дается два дня, – сообщила технический эксперт Елена Фадина.

Виктория признается, что задания в финале гораздо сложнее, чем были на региональном уровне. Девушка считает, что участие в конкурсе позволит ей приблизиться к профессиональной мечте – в дальнейшем получить высшее образование по профилю и работать на газоперерабатывающем заводе.

VIII национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) проходит в рамках нацпроекта «Образование». В чемпионате участвует более 2 800 молодых специалистов из 85 субъектов страны. Соревнования проводят по 130-ти компетенциям, которые соответствуют 7-ми блокам профессий: строительство и строительные технологии, творчество и дизайн, информационные и коммуникационные технологии, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование.

Финал чемпионата проходит с 6 по 21 сентября, он признан не только самым масштабным за всю историю существования соревнований, но и самым масштабным в мире.