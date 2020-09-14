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14сентября
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сегодня, 11:50 0

На территории области ещё остаются подтопленные участки

На территории области ещё остаются подтопленные участки

На территории области остаются подтопленными 50 приусадебных участков и два участка дорог местного значения, сообщили в МЧС области.

МЧС продолжает принимать заявки на откачку воды, на местах проводят подворовой обход. Обратиться за помощью можно по телефону единой диспетчерской службы муниципальных образований.

За обстановкой в населенных пунктах следят круглосуточно, Главное управление МЧС на постоянной основе получает информацию от глав населенных пунктов.

В ликвидации последствий паводка участвует 61 человек и 30 единиц техники.

13 сентября в Еврейскую автономную область для помощи в ликвидации последствий паводка направили две насосные станции, технику используют для откачки воды.

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#МЧС

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