На территории области ещё остаются подтопленные участки

На территории области остаются подтопленными 50 приусадебных участков и два участка дорог местного значения, сообщили в МЧС области.

МЧС продолжает принимать заявки на откачку воды, на местах проводят подворовой обход. Обратиться за помощью можно по телефону единой диспетчерской службы муниципальных образований.

За обстановкой в населенных пунктах следят круглосуточно, Главное управление МЧС на постоянной основе получает информацию от глав населенных пунктов.

В ликвидации последствий паводка участвует 61 человек и 30 единиц техники.

13 сентября в Еврейскую автономную область для помощи в ликвидации последствий паводка направили две насосные станции, технику используют для откачки воды.