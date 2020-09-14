На территории области ещё остаются подтопленные участки
На территории области остаются подтопленными 50 приусадебных участков и два участка дорог местного значения, сообщили в МЧС области.
МЧС продолжает принимать заявки на откачку воды, на местах проводят подворовой обход. Обратиться за помощью можно по телефону единой диспетчерской службы муниципальных образований.
За обстановкой в населенных пунктах следят круглосуточно, Главное управление МЧС на постоянной основе получает информацию от глав населенных пунктов.
В ликвидации последствий паводка участвует 61 человек и 30 единиц техники.
13 сентября в Еврейскую автономную область для помощи в ликвидации последствий паводка направили две насосные станции, технику используют для откачки воды.
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