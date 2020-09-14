Временное правительство на востоке Ливии подало в отставку
Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, подало в Палату представителей прошение об отставке, сообщает РИА Новости.
В распространенном заявлении парламента указано, его глава Агила Салех провел в воскресенье срочную встречу с руководителем временного правительства Ливии Абдаллой ат-Тани и другими высокопоставленными функционерами. Участники обсудили возможности удовлетворения требований улицы по поводу улучшения условий жизни.
В последние несколько дней в регионе проходили акции протеста, связанные с ухудшением уровня жизни и перебоями с подачей электричества.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.
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