Временное правительство на востоке Ливии подало в отставку

В распространенном заявлении парламента указано, его глава Агила Салех провел в воскресенье срочную встречу с руководителем временного правительства Ливии Абдаллой ат-Тани и другими высокопоставленными функционерами. Участники обсудили возможности удовлетворения требований улицы по поводу улучшения условий жизни.

В последние несколько дней в регионе проходили акции протеста, связанные с ухудшением уровня жизни и перебоями с подачей электричества.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.