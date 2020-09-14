В росте заболеваемости коронавирусом виноваты отпускники

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По заявлению руководителя Минздрава в целом по стране с количеством заболевших ситуация стабильная. Однако в части регионов снова наблюдает рост заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Причину в Минздраве видят в том, что инфекцию с собой завозят люди, возвращающиеся из отпусков.

— Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов, — цитирует ТАСС министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Глава Минздрава также напомнил о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических правил безопасности, в том числе о необходимости вакцинации от гриппа для избежания тяжелых последствий от наложения нескольких инфекций.