На выборах в Белогорске победу одержал Станислав Мелюков

По данным амурского избиркома, в Белогорске победу одержал действующий мэр города Станислав Мелюков. За него проголосовали 8 237 жителей (61,08 %). На втором месте оказалась Наталья Михайлова. За нее отдали голоса 3 815 человек (28,29 %). 752 жителя Белогорска (5,58 %) выразили симпатию Светлане Трембач, а 397 – Виктору Мартынову (2,94 %). Всего в выборах главы приняли участие 50 769 избирателей.

Избиратели одномандатного округа № 14 «Свободненский объединенный» выбирали депутата Законодательного собрания Амурской области. Вакантное место по итогам выборов займет Василий Офицеров («Единая Россия»). За него отдали голоса 3 766 человек (45,92 %).

Полностью переизбрался Зейский районный совет народных депутатов. В обновленный состав вошли 12 представителей местного отделения партии «Единая Россия», 5 – от ЛДПР и 2 самовыдвиженца.

В выборах депутатов Думы Белогорского муниципального округа первого созыва поучаствовали 3 535 избирателей (26,09 %). По итогам, в Думу вошли 15 представителей от «Единой России», 2 – от ЛДПР и 1 самовыдвиженец.

Явка на выборах совета народных депутатов Ромненского муниципального округа составила примерно 42 % (3 013 человек). В итоге в совете будут работать 14 представителей местного отделения «Единой России» и 1 самовыдвиженец.

В областном центре состоялись довыборы депутатов Благовещенской городской Думы по двум округам. От округа № 7 в Думу вошел Георгий Попов, его поддержали 444 человека (45 %), а от округа № 14 – Эдуард Тихонов, за него проголосовали 408 человек (чуть больше 50 %).