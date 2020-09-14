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14сентября
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На выборах в Белогорске победу одержал Станислав Мелюков

На выборах в Белогорске победу одержал Станислав Мелюков

В Амурской области 13 сентября прошел единый день голосования, финишировали 33 избирательные кампании. В большинстве районов области выбирали депутатов муниципалитетов, а в Белогорске – главу города. Кроме этого, прошел дополнительный набор депутатов в Законодательное собрание области и Благовещенскую гордуму. На данный момент обработано 100 процентов бюллетеней.

По данным амурского избиркома, в Белогорске победу одержал действующий мэр города Станислав Мелюков. За него проголосовали 8 237 жителей (61,08 %). На втором месте оказалась Наталья Михайлова. За нее отдали голоса 3 815 человек (28,29 %). 752 жителя Белогорска (5,58 %) выразили симпатию Светлане Трембач, а 397 – Виктору Мартынову (2,94 %). Всего в выборах главы приняли участие 50 769 избирателей.

Избиратели одномандатного округа № 14 «Свободненский объединенный» выбирали депутата Законодательного собрания Амурской области. Вакантное место по итогам выборов займет Василий Офицеров («Единая Россия»). За него отдали голоса 3 766 человек (45,92 %).

Полностью переизбрался Зейский районный совет народных депутатов. В обновленный состав вошли 12 представителей местного отделения партии «Единая Россия», 5 – от ЛДПР и 2 самовыдвиженца.

В выборах депутатов Думы Белогорского муниципального округа первого созыва поучаствовали 3 535 избирателей (26,09 %). По итогам, в Думу вошли 15 представителей от «Единой России», 2 – от ЛДПР и 1 самовыдвиженец.

Явка на выборах совета народных депутатов Ромненского муниципального округа составила примерно 42 % (3 013 человек). В итоге в совете будут работать 14 представителей местного отделения «Единой России» и 1 самовыдвиженец.

В областном центре состоялись довыборы депутатов Благовещенской городской Думы по двум округам. От округа № 7 в Думу вошел Георгий Попов, его поддержали 444 человека (45 %), а от округа № 14 – Эдуард Тихонов, за него проголосовали 408 человек (чуть больше 50 %).

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#выборы #областная власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Спи спокойно, дорогая ЛДПР...

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    проголосовало 50769-381-752-3815-8237=37568 это столько против всех?????

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    КПРФ-сдулась полностью-ЕР задействовала весь свой административный ресурс

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Поздравляю,достойный глава,независимо от принадлежности к партии.На 13 сентября 109 заболевших коронавирусом,это говорит о правильной организации работы.Вообще вспоминаю Белогорск,какой раньше был и какой стал,намного лучше.Хороший организатор,хозяйственник,креативный глава,желаю успехов в нелегкой работе.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    на итоги выборов в Белогорске повлиял фэйк запущенный Амуринфо

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    Если человек делает своё дело отлично, это не повод держать его на руководящей должности дальше. Из литературного института имени Горького, где всех учат отличные преподаватели, почему-то не вылупляются Грибоедовы. Наш Нобелевский лауреат Алфёров. Своих студентов, которые сидели на корточках в коридорах. И по имени не знал. Они для него были на подобие котят.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Проголосило 50 тыщ из 65 тыщ всего населения Белогорска?

    Фантастика!

    И тем не менее, мои поздравления достойному Мэру Станиславу Мелюкову!

    Также поздравляю Эдуарда Тихонова с победой на выборах в городскую Думу!выборах

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    Лорд всегда лижет единороссов-оппозиционер мля

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Братеев, как был хамом, так им и умрёт!

    Завидное постоянство! )))

  • Димидыч

    Димидыч
    1 час назад

    Избрали едроссов - теперь не жалуйтесь что плохо живёте.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    а потом ноют пенсия маленькая-продукты дорожают-ЖКХ дорогое

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    кстати на выборы в Белогорске пришло меньше половины избирателей-и от этого числа у Мелюкова 60 процентов голосов-так что победой там у него и не пахнет-мэр меньшинства

  • Бледный король

    Бледный король
    55 минут назад

    "на итоги выборов в Белогорске повлиял фэйк запущенный Амуринфо" - судиться будете, или сольётесь и тунца лососнёте?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    47 минут назад

    судиться и фэйки распускать-это удел белогорской администрации

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    33 минуты назад

    Пока что фейки распускаешь ты,многоникий трушебот братеев (тут кроненберг и демидыч):))).Вас снова прокатили.Это закономерный результат.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    32 минуты назад

    Пока что фейки распускаешь ты,многоникий трушебот братеев (тут кроненберг и демидыч):))).Вас снова прокатили.Это закономерный результат.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    30 минут назад

    пф-Семёна из бана вытащили на знакомую тему

  • Бледный король

    Бледный король
    25 минут назад

    ну. если вы думаете, что вам помешал выиграть сайт Амуринфо - то почему не судитесь?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 минуты назад

    этим грязным делом занимается только ЕР

  • DrDimon

    DrDimon
    2 минуты назад

    Потому что здесь можно любую ахинею городить и тебе за это ничего не будет, а суде такое не прокатит, факты давай. А если факты окажутся ложными, можно и самому вкиснуть.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    13 секунд назад

    так это ЕР распространило фэйк про выборы

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