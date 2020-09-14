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14сентября
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сегодня, 11:21 0

Капитальный ремонт стартовал в пяти многоквартирных домах Приамурья

Капитальный ремонт стартовал в пяти многоквартирных домах Приамурья

В Амурской области за 2020 год должны провести капитальный ремонт в 217 многоквартирных домах.

На прошлой неделе в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области, в 2014—2043 годах» работы по капитальному ремонту начались в пяти многоквартирных домах области.

В Белогорске в четырёх домах отремонтируют внутридомовые электрические сети. В Шимановске в одном доме починят крышу.

В настоящее время подрядчики ведут подготовительные работы, формируют рабочие бригады. За каждым объектом закреплён специалист регоператора по надзору — они проведут контроль за ходом работ по капитальному ремонту.

В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» в Амурской области по плану в 2020 году капитальный ремонт должны провести в 217 домах, сообщает портал правительства Приамурья.

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#ЖКХ

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