В парке Дружбы установят новую скульптуру

Малая архитектурная форма «Руки» уже в этом году появится на территории парка. Ее делает благовещенский скульптор из тех же материалов, что и скульптурную композицию «Панда».

Благовещенский скульптор Александр Кантемиров уже приступил к изготовлению «Рук». В их основе, как и в «Панде», будет пенополистирол.

Новую композицию планируют установить в парке Дружбы уже в этом году. Для «Рук» приготовили место во второй части парка, за водопадом, рассказала нам директор ОКЦ Надежда Багрова.