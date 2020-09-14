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14сентября
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сегодня, 11:09 4

В парке Дружбы установят новую скульптуру

В парке Дружбы установят новую скульптуру
Фото: @parkdrujby_blg

Малая архитектурная форма «Руки» уже в этом году появится на территории парка. Ее делает благовещенский скульптор из тех же материалов, что и скульптурную композицию «Панда».

Благовещенский скульптор Александр Кантемиров уже приступил к изготовлению «Рук». В их основе, как и в «Панде», будет пенополистирол.

Новую композицию планируют установить в парке Дружбы уже в этом году. Для «Рук» приготовили место во второй части парка, за водопадом, рассказала нам директор ОКЦ Надежда Багрова.

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#культура #отдых

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Комментарии
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  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    2 часа назад

    А вот это годится, мне нравится!

  • NikaK

    NikaK
    1 час назад

    Здорово!!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Идея любопытная!

    Но материал бы покрепче выбирать надо!

  • Бледный король

    Бледный король
    1 час назад

    Максимально допустимая температура, которой материал может подвергаться в течении нескольких минут составляет 95С. Степень огнестойкости - горюч.

    камеру сразу вешайте с ночным обзором.

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