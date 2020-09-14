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14сентября
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сегодня, 10:51 0

Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 14 сентября

Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 14 сентября
Фото: @amur_osen

Вчера стартовал XVIII фестиваль кино и театра «Амурская осень». Рассказываем, что сегодня будет проходить в Благовещенске в рамках фестиваля.

Программа специальных проектов (музейно-выставочный центр «Дом Иннокентия Котельникова», 15:00).

Открытие выставок:

– «Самурайская радуга»

– «Герои моего времени»

Конкурсная программа короткометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум», 16:00, 16:15):

– «Банан»

– «Персефона»

– «Мы-значит»

– «Солдатская шапка»

– «Переаттестация»

Программа внеконкурсных показов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум», 16:00):

– фильм «Последствия»

Конкурсная программа полнометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум»):

– 18:00, 18:15 – «Камень. Ножницы. Бумага»

– 20:00, 20:15 – «От печали до радости»

Конкурсная программа антрепризных спектаклей» (ОКЦ, 19.00):

– «Судьба в подарок»

Программа внеконкурсных показов: (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00)

Программа современного японского кино (18+):

– «В плену у сакуры»

– «Меч Тошизо»

– «Журавлики Садако – соединяя мир»

– «Письмо невесты»

Панорама «Союзмультфильма»

– Показ программы студии «Союзмультфильм».

Напоминаем, что билеты на фильмы можно получить бесплатно в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Подробно о каждом из фильмов конкурсной программы вы можете прочитать в официальном инстаграм-аккаунте фестиваля. Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.

Просмотров всего: 306

#Фестиваль «Амурская осень»

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Культура

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