Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 14 сентября
Вчера стартовал XVIII фестиваль кино и театра «Амурская осень». Рассказываем, что сегодня будет проходить в Благовещенске в рамках фестиваля.
Программа специальных проектов (музейно-выставочный центр «Дом Иннокентия Котельникова», 15:00).
Открытие выставок:
– «Самурайская радуга»
– «Герои моего времени»
Конкурсная программа короткометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум», 16:00, 16:15):
– «Банан»
– «Персефона»
– «Мы-значит»
– «Солдатская шапка»
– «Переаттестация»
Программа внеконкурсных показов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум», 16:00):
– фильм «Последствия»
Конкурсная программа полнометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум»):
– 18:00, 18:15 – «Камень. Ножницы. Бумага»
– 20:00, 20:15 – «От печали до радости»
Конкурсная программа антрепризных спектаклей» (ОКЦ, 19.00):
– «Судьба в подарок»
Программа внеконкурсных показов: (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00)
Программа современного японского кино (18+):
– «В плену у сакуры»
– «Меч Тошизо»
– «Журавлики Садако – соединяя мир»
– «Письмо невесты»
Панорама «Союзмультфильма»
– Показ программы студии «Союзмультфильм».
Напоминаем, что билеты на фильмы можно получить бесплатно в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Подробно о каждом из фильмов конкурсной программы вы можете прочитать в официальном инстаграм-аккаунте фестиваля. Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.
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