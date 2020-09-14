Что «Амурская осень» нам готовит: программа фестиваля на 14 сентября

Вчера стартовал XVIII фестиваль кино и театра «Амурская осень». Рассказываем, что сегодня будет проходить в Благовещенске в рамках фестиваля.

Программа специальных проектов (музейно-выставочный центр «Дом Иннокентия Котельникова», 15:00).

Открытие выставок:

– «Самурайская радуга»



– «Герои моего времени»

Конкурсная программа короткометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум», 16:00, 16:15):



– «Банан»



– «Персефона»



– «Мы-значит»



– «Солдатская шапка»



– «Переаттестация»

Программа внеконкурсных показов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум», 16:00):



– фильм «Последствия»



Конкурсная программа полнометражных игровых фильмов (ТРЦ «Острова», «Мир кино-Премиум»):



– 18:00, 18:15 – «Камень. Ножницы. Бумага»



– 20:00, 20:15 – «От печали до радости»

Конкурсная программа антрепризных спектаклей» (ОКЦ, 19.00):

– «Судьба в подарок»

Программа внеконкурсных показов: (Открытый кинотеатр АОДНТ, 19:00)

Программа современного японского кино (18+):

– «В плену у сакуры»



– «Меч Тошизо»



– «Журавлики Садако – соединяя мир»



– «Письмо невесты»

Панорама «Союзмультфильма»

– Показ программы студии «Союзмультфильм».



Напоминаем, что билеты на фильмы можно получить бесплатно в кассе кинотеатра в день показа с 15:00. Подробно о каждом из фильмов конкурсной программы вы можете прочитать в официальном инстаграм-аккаунте фестиваля. Зрителей просят не забывать про маски и приходить пораньше, чтобы успеть обработать руки и измерить температуру.