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14сентября
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сегодня, 10:44 0

В Октябрьском районе семья осталась без жилья из-за пожара

В Октябрьском районе семья осталась без жилья из-за пожара
Фото: pixabay.com

13 сентября в селе Беляковка Октябрьского района у семьи из четырех человек полностью сгорел дом. Родители и двое взрослых сыновей лишились всего. Объявление о благотворительном сборе размещено в местных СМИ.

«Сгорел дом. Семья из 4 человек лишилась всего. Родители и двое совершеннолетних сыновей. Рост мужчин — около 170 сантиметров, размер ноги — 43-44, рост женщины — 160, размер обуви — 38. Не останьтесь безучастными к чужому горю. Необходимо все: одежда, обувь, посуда, продукты, спальные принадлежности. Телефон посредника – 8-914-593-73-82», пишет газета Октябрьского района «Наша жизнь».

По данным посредника, возгорание произошло из-за того, что в доме взорвался газовый баллон.

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#пожары #помощь #производство

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