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14сентября
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сегодня, 10:35 2

В августе россияне взяли рекордное число ипотечных кредитов

В августе россияне взяли рекордное число ипотечных кредитов
Фото: pixabay.com

Ипотека в августе установила новый рекорд. Объём выданных кредитов достиг максимума за всю историю российского ипотечного рынка.

В августе россияне взяли в банках 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 миллиардов рублей. Это на 38 % превышает показатели августа прошлого года, сообщают «Ведомости».

Как посчитали аналитики, по объёму выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка.

— Мы видим, что ипотечный рынок полностью восстановился от негативных последствий пандемии коронавируса. Это произошло благодаря восстановлению потребительской уверенности граждан и реализации программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5 %, запущенной по поручению президента России, оператором которой является Дом.РФ. По нашим оценкам, в августе по ней выдано более 90 % всех кредитов на первичном рынке. Благодаря программе с апреля по август жилищные условия улучшили более 150 000 российских семей. Ожидаем, что с её помощью граждане приобретут около 15 миллионов квадратных метров жилья, — сообщил руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг.

С начала года банки выдали 895 000 ипотечных кредитов на сумму 2,2 триллиона рублей, что на 14 % больше прошлогодних показателей.

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#коронавирус #финансы

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Единая Россия, спаси и сохрани этих заблудших овец

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А братеевы пытаются убедить нас, что плохо живём! )

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