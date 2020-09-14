В Приамурье начали исследовать циркуляцию коронавируса

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На этой неделе амурское управление Роспотребнадзора начинает изучение циркуляции коронавируса во внешней среде. Запланированы такие исследования, как пробы сточной воды, смывы с объектов внешней среды в медицинских организациях, торговых центрах, объектах транспорта.

— Прошу оказать специалистам, осуществляющим исследования, содействие и не препятствовать их работе. Они будут посещать различные объекты, брать пробы, поэтому все должны быть к этому готовы. Это действительно важные исследования, направленные на наше благополучие, — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Также в области планируется проведение II этапа оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2. В исследовании примут участие те же волонтёры, которые учувствовали в I этапе. Забор биоматериала пройдет с 05 по 09 октября.