Новые рекомендации по лечению коронавируса опубликовал Минздрав

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Из документа следует, что для лечения коронавируса могут быть использованы шесть препаратов. Их применение допустимо по решению врачебной комиссии, пишет РИА Новости.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир», сообщили в ведомстве.

Уточняется, что по имеющимся сведениям о результатах терапии всеми препаратами пока нельзя сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. Поэтому применение препаратов допускается решением врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.