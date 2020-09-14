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14сентября
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сегодня, 09:25 2

Новые рекомендации по лечению коронавируса опубликовал Минздрав

Новые рекомендации по лечению коронавируса опубликовал Минздрав
Фото: pixabay.com

На сайте Минздрава РФ опубликовали временные методические рекомендации по профилактике и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Из документа следует, что для лечения коронавируса могут быть использованы шесть препаратов. Их применение допустимо по решению врачебной комиссии, пишет РИА Новости.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир», сообщили в ведомстве.

Уточняется, что по имеющимся сведениям о результатах терапии всеми препаратами пока нельзя сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. Поэтому применение препаратов допускается решением врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    34 минуты назад

    Главное для нашего государства-прибыль.

    Японское лекарство от коронавируса оказалось не слишком эффективным, в России в разработку аналога вложили сотни миллионов рублей. Институт здоровья Фуджита провел клинические исследования препарата «Фавипиравир» — его испытали на 89 пациентах и не нашли убедительных доказательств его пользы.

  • AmurAdmin

    AmurAdmin
    13 минут назад

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