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14сентября
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Выбор читателей за 13 сентября

Выбор читателей за 13 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 13 сентября.

Приморье накроет новый супертайфун

На Приморье надвигается новый супертайфун, не менее опасный, чем прошедший несколько дней назад «Майсак». Стихия пройдет по югу Приморского края уже 13 сентября, сообщает протал «Байкал24».

Мавзолей Ленина на Красной площади хотят превратить в музей

Союз архитекторов России объявил масштабный конкурс на лучшую концепцию переоборудования здания Мавзолея В.И. Ленина в качестве музея, сообщает ТАСС. Целью конкурса обозначено «создание банка идей по ре-использованию мавзолея».

В Амурской области выявили 28 новых случаев COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки снизился до 0,7 %.

Одну из партий подозревают в махинациях на выборах в Белогорске

Сегодня в Белогорске проходят выборы главы администрации города. Представителей одного из кандидатов уже подозревают в махинациях и подвозе избирателей.

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#Обзор #интернет #СМИ

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