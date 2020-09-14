Фотогалерея Амур.инфо: «Пигмалион» на «Золотой маске»

В Благовещенске подошёл к концу театральный фестиваль «Золотая маска». И последним спектаклем, который увидели благовещенские зрители, стал «Пигмалион» по произведению Бернарда Шоу.

Поставил спектакль Леонид Хейфец. Роли исполнили – Игорь Костолевский, Наталья Палагушкина, Анатолий Лобоцкий, Евгений Парамонов, Людмила Иванилова, Ольга Прокофьева, Юрий Соколов, Александра Ровенских, Татьяна Рогозина, Юлия Самойленко, Анастасия Мишина, Всеволод Макаров, Макар Запорожский, Максим Разумец, Виктор Довженко, Нияз Гаджиев и Марина Репина. Партнеры информационного сопровождения российского театрального фестиваля «Золотая маска»: Юридический центр Юлии Сухановой @suhanova_centre. Специалисты центра готовы оперативно оказать различную правовую помощь владельцам малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам помочь в решении любых правовых проблем. Переулок Святителя Иннокентия, 13​2, 2 этаж, офис 15. Тел. +7 (4162) 21‒60‒55. Ресторан доставки Farfor @farfor_blg — настоящая доставка удовольствий! Лапша, пицца, роллы, супы, закуски и салаты — всё для вашего приятного вечера с доставкой на дом! ​Улица Зейская, 63, ​цокольный этаж; ​ул. Воронкова, 15/1,​ 1 этаж. Тел.: +7 (4162) 46‒44‒99, +7‒968‒246‒44‒99.

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#Фестиваль «Золотая маска» #концерты #культура #отдых

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