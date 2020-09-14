Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:45 0

Фотогалерея Амур.инфо: «Пигмалион» на «Золотой маске»

Фотогалерея Амур.инфо: «Пигмалион» на «Золотой маске»

В Благовещенске подошёл к концу театральный фестиваль «Золотая маска». И последним спектаклем, который увидели благовещенские зрители, стал «Пигмалион» по произведению Бернарда Шоу.

Поставил спектакль Леонид Хейфец. Роли исполнили – Игорь Костолевский, Наталья Палагушкина, Анатолий Лобоцкий, Евгений Парамонов, Людмила Иванилова, Ольга Прокофьева, Юрий Соколов, Александра Ровенских, Татьяна Рогозина, Юлия Самойленко, Анастасия Мишина, Всеволод Макаров, Макар Запорожский, Максим Разумец, Виктор Довженко, Нияз Гаджиев и Марина Репина.

Партнеры информационного сопровождения российского театрального фестиваля «Золотая маска»:

Юридический центр Юлии Сухановой @suhanova_centre. Специалисты центра готовы оперативно оказать различную правовую помощь владельцам малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам помочь в решении любых правовых проблем. Переулок Святителя Иннокентия, 13​2, 2 этаж, офис 15. Тел. +7 (4162) 21‒60‒55.

Ресторан доставки Farfor @farfor_blg — настоящая доставка удовольствий! Лапша, пицца, роллы, супы, закуски и салаты — всё для вашего приятного вечера с доставкой на дом! ​Улица Зейская, 63, ​цокольный этаж; ​ул. Воронкова, 15/1,​ 1 этаж. Тел.: +7 (4162) 46‒44‒99, +7‒968‒246‒44‒99.

Просмотров всего: 181

#Фестиваль «Золотая маска» #концерты #культура #отдых

распечатать

Фотогалерея
+6

Культура

В Благовещенске началась «Амурская осень»
Культура 1

Амурский областной театр кукол готовит для зрителей четыре новых спектакля
Культура 1

На YouTube-канале «Амурской осени» покажут онлайн-шоу со звёздами
Культура

Фотогалерея Амур.инфо: «Записки юного врача» на «Золотой маске»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь