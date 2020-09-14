Гороскоп на 14 сентября: Близнецам следует умерить честолюбивые устремления, а у Скорпионов день соблазнов и искушений

Восход Солнца: 06:04

Заход Солнца: 18:46

Солнце в Деве.

Овен. Благоприятный день. Советы друзей или покровительство влиятельных лиц могут положительно сказаться на продвижении дел. В любовных отношениях намечается подъем. Не исключены новое знакомство или неожиданная встреча с давней симпатией. Хороший день для семейных отношений. Посвятите понедельник отдыху, с делами не сложится, будете заниматься чем-то малозначимым.

Телец. Для вас наступает неплохой период. Он станет плодотворным для обновления, когда вы сможете сконцентрировать свою энергию и найдете ей правильный выход. Творческий подход к делу, насыщенность чувств, личная привлекательность и доброжелательность к окружающим принесут существенные плоды. День несёт негативные тенденции и пройдёт достаточно напряженно. Возникшие проблемы заставят искать компромисс между желаниями и долгом. Избегайте повышенного тона в общении с детьми.

Близнецы. Сегодня вам следует несколько умерить честолюбивые устремления и активность в сфере профессиональной деятельности. Избыток жизненной энергии может оказаться для вас разрушительным; возможно, чрезмерно усилится самомнение, появится эксцентричность, под влиянием которой вы можете совершить опрометчивый поступок или принять скоропалительное решение. Тяжёлые испытания или неожиданные препятствия могут сбить вас с выбранного пути. В час вероятного испытания не отказывайтесь от дружеской поддержки. Ваша несобранность и склонность отвлекаться на мелкие проблемы могут повлиять на продуктивность.

Рак. Время отдыхать ещё не пришло. В финансовой сфере всё замечательно, значит, можно пройтись по магазинам. В этот день звёзды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за что-нибудь новенькое. Не исключено, что у вас появится возможность активизировать свою деятельность в бизнесе. В отношениях с близкими все останется по-прежнему. Остерегайтесь романтических приключений: они могут иметь нежелательные последствия.

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Лев. Неблагоприятный день. Жизненная энергия, интуиция, сексуальный потенциал снижаются. Хозяйственные дела и бытовые проблемы потребуют немедленного решения. Вероятны некоторое ухудшение самочувствия, конфликты с родственниками или детьми. Сегодня любое заболевание будет иметь длительный, затяжной характер. Сны бывают справедливы. Следует ожидать исполнения. Игра, игральные карты во сне — к неприятностям. День несет негативные тенденции. Приготовьтеськ проблемам на работе. Ваш нестандартный взгляд на вещи, некоторая эксцентричность и острота суждений может вызвать недовольство начальства или раздражение коллег. Исключите недисциплинированность и самоуверенность, которые заведут вас в тупик.

Дева. Сегодня отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Держитесь естественно, ни в чём себе не отказывайте — у вас всё получится. Можно даже рискнуть. В любви и в делах доверяйте первому впечатлению — оно будет самым правильным. Представители вашего знака с утра настолько погрязнут в домашней работе и бытовых проблемах, что решат срочно взять отгул. Что ж, иногда нужно заниматься текущими делами в кругу семьи.

Весы. День нравственного очищения, духовных исканий и сосредоточения на философских проблемах. Любая работа, требующая активных действий, или свойственная вам решительность лягут на плечи тяжким грузом. Хорошо проявлять милость, великодушие, покровительство. Нельзя отказывать в выполнении просьб или принимать жёсткие решения. Отношения с коллегами и подчинёнными будут меняться не в лучшую сторону. Не исключаются ссоры, конфликты.

Скорпион. День соблазнов и искушений. Может случиться так, что сегодня вас ждёт увлекательное мероприятие, которое запомнится надолго и принесет массу приятных ощущений. Можете не беспокоиться ни о чём, так как все приключения, которые вас ожидают, закончатся благополучно. День перемен и трансформаций. Многие Скорпионы будут вынуждены пересмотреть планы на будущее. Успех в делах заставит долго себя ждать. Не полагайтесь на волю случая. Действуйте энергично и целенаправленно. Вероятно, что отношения с вышестоящими людьми, от которых зависит ваше положение, изменятся в худшую сторону по не зависящим от вас причинам.

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Стрелец. День может быть не самым приятным, однако любые неприятности вы должны принимать стоически, где-то рядом конкуренты поджидают. Неудачный во всех отношениях день. Неблагоприятное расположение звёзд предупреждает о вероятных просчётах в работе или финансовых потерях. Не исключено, что ваше служебное или общественное положение пошатнётся. Не проявляйте инициативу, не отказывайтесь от помощи — совет и поддержка доверенных людей придутся как нельзя кстати.

Козерог. Возможно, что вас привлекут к решению своих проблем родственники и друзья. Кроме того, домашние дела и проблемы с детьми потребуют от вас больших материальных затрат и душевных сил. Хлопоты и заботы утомят. К концу дня вы почувствуете себя измотанным и уставшим. Уделите немного внимания и себе, но не оставайтесь долго в одиночестве. Вечер проведите в гостях у самых близких друзей или смените форму деятельности на более творческую. День благоприятен для общественной деятельности. Многие Козероги получат моральное удовлетворение и приток энергии от благотворительных акций, творческих встреч, организации выставок, концертов, конкурсов. Рекомендуется посвятить общественную деятельность детям.

Водолей. Негативный день, когда обманы, непонимание и клевета будут всячески мешать движению вперед. Вероятны конфликты с окружающими. Вам придётся активно отстаивать свои жизненные принципы или внутреннюю свободу. Постарайтесь сохранять спокойствие. День символизирует пробуждение сил природы, повышение энергетического потенциала. День, благоприятный для судебных разбирательств, оформления документов, организации частного бизнеса. Вероятна помощь и поддержка со стороны покровителей и партнеров. Всплеск эмоций и раздражительность могут вызвать в вас желание нагрубить или обидеть кого-нибудь из живущих рядом. Нельзя отстаивать свои взгляды любыми средствами.

Рыбы. Неблагоприятный день, чреватый трудностями в личной жизни и осложнениями в общении с друзьями и родственниками. Несёт резкие перемены настроения, трансформацию отношений с партнерами, козни соперников. Звёзды рекомендуют не принимать кардинальных решений: любые ваши действия могут обернуться против вас. В делах полагайтесь на собственный опыт и интуицию: не исключено, что кто-то пытается чинить вам препятствия. Проблемы в отношениях с партнером могут заставить принять жесткое решение. Вы слишком часто думаете о своих ошибках, что негативно сказывается на самооценке.

Астролог: Вальдемар Небоходцев