В Приамурье хотят возродить старинное село Игнашино

Где вы отдыхали этим летом — в Приморье, Крыму или Сочи? Может быть, планировали поехать за границу? Между тем, в Амурской области тоже есть интересные и необычные места для отдыха, где можно набраться положительных впечатлений и эмоций и поправить здоровье.

Золото и минеральная вода с историей

Необыкновенные красоты природы, утёсы и горные реки, старинный источник целебной минеральной воды... Это не сказки, а наше амурское село Игнашино, богатое своей самобытной историей. Возрождают старинное поселение в Сковородинском районе амурские общественники.

Игнашино основано в 1857 году, на год раньше Хабаровска, тем же самым 13-м линейным Восточно-Сибирским батальоном, которым командовал пехотный капитан Яков Дьяченко. Он положил начало и нынешней столице Дальнего Востока. Игнашинская станица прославилась золотыми приисками и уникальным минеральным источником.

— В 80-х годах XIX века в одном из игнашинских огородов выкопали самородок. Покопались поблизости — нашли ещё. И началась настоящая золотая лихорадка, достойная пера Джека Лондона. Правда, такого писателя здесь в то время не нашлось, тем не менее короткая история игнашинских приисков описана и в исторической, и в художественной литературе. Золото вскоре обнаружили и на правом, китайском, берегу Амура. Называли это место Клондайком, Амурской Калифорнией. В сезон, говорят, съезжалось до 15 тысяч искателей приключений, которые базировались в основном в Игнашине. Уже одного этого хватило бы для того, чтобы Игнашинская станица вошла в историю особой строкой. Но, оказывается, место это знаменито не только золотой лихорадкой и старательской вольницей. Неподалеку есть минеральный источник, где охотники и прочие таёжники лечились от ревматизма и других болячек. Игнашинская минеральная вода оказалась настолько целебной, что здесь устроили санаторий-курорт, а воду стали разливать в бутылки и доставлять в Санкт-Петербург, к царскому столу Николая II, — рассказывает Анатолий Симчук, председатель совета автономной некоммерческой организации «Игнашинская слобода».

Источник минеральной воды находится в восьми километрах северо-восточнее от села Игнашино. О нём было известно ещё со времён выхода в 1650 году отряда Ерофея Хабарова по реке Урка на Амур. Эвенки, орочи, дауры давно знали об источнике, который может лечить людей. Назывался он Кислый Ключ. Целебной водой поправляли здоровье казаки, они же и занялись в своё время благоустройством источника.

Позже лечебными свойствами игнашинской минеральной воды заинтересовалось «Общество врачей Восточной Сибири», находящееся в городе Иркутске. Специалисты выяснили, что вода из источника показана для лечения кишечно-желудочных и почечных заболеваний, ревматизма, радикулита, цинги, экземы кожи.

От лечебницы – к пионерскому лагерю

В 1876 году военный губернатор Амурской области — барон Оффенберг волевым решением распорядился построить возле источника с природной минеральной водой лечебницу с ваннами. Её строили в складчину Амурское казачье войско, золотопромышленники и местные жители.

15 мая 1891 года по старому стилю в станице Игнашино открыли курорт, наладили розлив и торговлю минеральной водой «Игнашинка». В дальнейшем эту воду в бутилированном виде отправляли в Москву, Петроград, Иркутск, Благовещенск и другие города России. Для этого специально была закуплена разливочно-укупорочная машина в Англии.

На базе этого источника с 1891 по 1940 годы находился курорт на 300 мест, где лечились больные казачьего войска, а затем военные летчики. В 1940 году всё уничтожил пожар. В 1965 здесь возвели оздоровительный пионерский лагерь. Он закрылся в годы перестройки. На память о былом курорте остались лишь ванны и разрушенные здания.

Сегодня село заброшено

Сейчас в Игнашине не так оживлённо, как в былые времена — в селе много брошенных домов, работает лишь школа для начальных классов, даже хлеб привозят из Ерофея Павловича. Совсем недавно, ещё в 50-70 годах, в селе проживало 3 000 человек, сейчас осталось не больше 180. В основном это люди пожилого возраста. Молодёжь разъехалась из-за отсутствия работы, интернета и мобильной связи.

Вернуть селу былую славу, сохранив его культурно-историческое наследие, можно — считают амурские общественники. Представители организации «Игнашинская слобода» уже защитили проект и выиграли президентский грант для просвещения населения о своей культурной исторической Родине. На средства гранта авторы проекта создают сайт, посвящённый Игнашинской слободе, и снимают фильм о селе, его истории и предстоящем возрождении. В «Точке кипения» при правительстве Амурской области 16 октября планируется проведение конференции о возрождении села Игнашино и перспективах его развития. Результаты продвижения проекта и планы дальнейших действий будут обсуждены и скорректированы на сходе жителей села и представителей муниципальной власти.

Есть перспективы!

Благодаря тому, что селом заинтересовались инициативные амурчане, за последние два года здесь чувствуется заметное оживление. В 2018 году в селе впервые организовали соревнования по рыбацкому двоеборью — конкурс рыбаков по ловле рыбы и гонки на резиновых лодках на вёслах. В 2019 году провели автопробег по ледовой дороге реки Амур «Амурская Калифорния — река Урка» и соревнования по рыбацкому двоеборью «Игнашинская миля–2019». А в августе прошлого года под эгидой министерства экономического развития и внешних связей в селе Игнашино прошёл выездной круглый стол «Развитие внутреннего туризма и привлечение туристов из-за рубежа в Амурскую область». На мероприятии общественники представили свой проект «Игнашинская слобода».

Работа над проектом совпала с разгаром пандемии. В период, когда туристическая отрасль переживает серьёзный кризис, безопасность поездок по стране и миру всё ещё под вопросом, у амурских туристов может появиться уникальная возможность отдыхать интересно, не покидая границы области. Другими словами — развитие экотуризма на Дальнем Востоке вступает в новую эру. Оказывается, и в амурских глубинках есть интересные места, маршруты, свои «изюминки». Развитие туризма в селе Игнашино ценно ещё и тем, что, развивая маршрут, есть возможность повлиять на улучшение качества жизни в самом селе.

— У нас уже есть большая поддержка со стороны властей. Мы приглашаем всех желающих поучаствовать в развитии села. С миру по нитке мы решим социальные проблемы, восстановим в селе связь, дороги, свет и обеспечим рабочими местами жителей села. Всё это поможет осуществить реализация проекта «Игнашинская слобода», — отмечает Анатолий Симчук.

При этом организаторы проекта не исключают и возможности привлечения зарубежных туристов. Вы спросите, как привлекать туристов из-за рубежа в такую глушь? Да очень просто — прямо напротив села Игнашино расположился самый северный город Китая — Бэйдзи с известным в стране парком Мохэ.

Каждое лето 21 июня – в день летнего солнцестояния – жители китайского города проводят праздник воды. Ежегодно здесь проходят зимние авторалли по льду на реке Амур, в которых по приглашению китайской стороны в 2007 и 2008 годах участвовали экипажи автогонщиков из города Тынды. Город Бейдзи, как этнографический и экологический парк Мохэ, посещают более миллиона туристов в год. Сюда проведена отличная автотрасса и построен аэропорт с прямыми рейсами в Пекин, Шанхай и другие города Китая. В перспективе в Игнашине можно будет открыть пограничный переход и построить малую канатную дорогу через Амур.

Большие планы

В 13 километрах ниже по реке Амур от Игнашина, в сосновой роще, расположился полевой лагерь. Здесь уже построен тёплый дом из бруса, кухня, столовая. Ещё к весне 2018 года сделали подходы к водоёму и соорудили пирс для рыбалки и отдыха. Условия пребывания позволяют принимать до 20 человек в день. Авторы проекта планируют создать в самом селе Игнашино инфраструктуру туристического комплекса, этнографический музей, гостиницы, кемпинги, палаточный городок, столовую, баню, стадион и обустроить смотровую площадку с видом на реку Амур.

И, конечно, в планах восстановить целебный источник. В настоящее время он находится в разрушенном состоянии.

В месте, где вода выбивается из земли, стоит разобранное на дрова, похожее на сарай строение. Внутри него и вокруг сооружения выходит на поверхность целебная минералка. Восстановить источник просят сами жители села Игнашино. Для того чтобы выполнить их просьбу, придётся изготовить и установить новый приёмник для минеральной воды и устроить гидроизоляцию источника от поверхностных вод, провести планировку местности, облагородить прилегающую территорию и подходы к нему.

Первые туристы

Интересно, что селом уже заинтересовались туристические компании Приамурья. Этим летом для туристов состоялся первый экотур в Игнашино. О том, как прошло маленькое путешествие, рассказала Ольга Кушнарёва, директор туристической компании «Планета 360», организовавшей при помощи общественников поездку в старинное амурское село.

— Этим летом мы организовали первый тур в село Игнашино. Поездкой остались довольны все — и организаторы, и туристы. В путешествие по историческим местам Приамурья пожелали отправиться не только взрослые, многие взяли с собой детей. Поэтому мы заранее продумали развлекательную программу, чтобы ребята не заскучали. Для них организовали спортивное ориентирование, мастер-класс по установке палаток, игры и конкурсы. Всего в поход отправилось 10 туристов, жили мы в палаточном городке, питались на полевой кухне. Программа была очень насыщенной: мы гуляли по сопкам до смотровой площадки, с которой открывается вид на необыкновенной красоты утёсы и китайский город Мохэ. Катались до утёсов на катере по Амуру. Ходили на старинный источник минеральной воды, — поделилась впечатлениями Ольга.

По словам директора туристической компании, село действительно находится в плачевном состоянии, но перспективы развития туризма в этом направлении Ольга Кушнарёва видит почти безграничные.

— Село Игнашино находится в упадническом состоянии. Там толком нет магазинов, нет воды, общественной бани. Сам источник тоже нуждается в реконструкции, сейчас он просто заброшен. Конечно, мы хотим возить людей в Игнашино, но для этого хочется видеть в селе более надёжную инфраструктуру. Там удивительно красивые места, чистый воздух пропитан эфирными маслами от трав и соснового леса. Связи там нет, поэтому появляется возможность полностью отдохнуть от цивилизации. Это хороший маршрут в плане перспективы развития туризма. Рядом с Игнашино река Амур очень узкая, китайцы проплывают на теплоходе так близко, с ними даже можно переговариваться. Думаю, можно договориться с жителями Поднебесной и проводить совместные мероприятия международного уровня, даже не переходя границу. Это был бы уникальный опыт культурного обмена для наших туристов, — считает Ольга Кушнарёва.

А вот туристка Екатерина Садохина, отправившаяся в поездку вместе с маленьким сыном, находит в отсутствии в селе привычных городскому человеку удобств свою изюминку.

— Инфраструктура неразвита, но в этом и плюс. Мы ощутили полное погружение в природу, историю нашей области, развития Дальнего Востока. Соприкосновение с природой дало возможность лучше прочувствовать исторические моменты. Я себя почувствовала первопроходцем, практически побывала в команде Хабарова Ерофея Павловича. Именно через это мы получили те эмоции и тот драйв, который может быть получен только так. Это было очень круто побывать у истоков рождения «Игнашинской слободы». Я видела проект и знаю, во что хотят превратить амурские общественники заброшенное сейчас село Игнашино. Хотелось бы каждый год ездить сюда и наблюдать динамику развития. Я очень желаю, чтобы это всё действительно осуществилось. Это очень важно и нужно для воспитания здоровой, гармоничной личности, если мы говорим о ребёнке, или для восстановления гармонии и связи с природой и малой родиной, если это касается взрослого человека. Я ездила со своим 9-летним сыном. Для меня было важно, что он смог соприкоснуться с историей родного края и красотой местной природы. Эта поездка превзошла все мои ожидания, — поделилась впечатлениями Екатерина.

Впереди — много работы

Чтобы превратить заброшенное село в туристический центр, придётся приложить немало усилий, но первые шаги уже сделаны.

Сайт, посвящённый проекту «Игнашинская слобода», заработает в полную силу уже с 1 октября. Посетители интернет-ресурса смогут узнать много интересного об истории села, познакомиться с планами по его развитию, узнать подробности о лечебном минеральном источнике. Подготовка фильма также находится на стадии завершения.

Если к развитию проекта присоединятся неравнодушные жители села и те, кто когда-то проживал в Игнашине, но покинул это место, а также другие амурчане, готовые помочь сохранить историю нашей области, создать уникальные туристические маршруты, идея и мечта амурских общественников реализуется намного быстрее.

Все, кому интересно принять участие в работе над проектом, могут узнать подробности непосредственно у организаторов проекта или на сайте Игнашино.ру.

Юридический адрес автономной некоммерческой организации по возрождению и развитию приграничной территории села Игнашино Амурской области «Игнашинская слобода»: 676005, Амурская область, Сковородинский район, село Игнашино, улица Набережная, 4-1. Почтовый адрес: 675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия 13, офис 105. С председателем совета АНО «Игнашинская слобода» Анатолием Дмитриевичем Симчук можно связаться по телефону +7-996-383-81-88, WhatsApp +7-914-573-28-89 или электронной почте simchuk_59@mail.ru.