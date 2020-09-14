Гороскоп на неделю 14 – 20 сентября: Стрельцам придется пожертвовать чем-то ценным, а Девам не следует зарываться в бумагах

Общий астрологический прогноз на неделю с 14 по 20 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен. Овнам на этой неделе рекомендуется больше времени проводить на людях, в контактах. Старайтесь вести себя открыто. Доброжелательный стиль общения поможет вам окружить себя приятными людьми и хорошо провести время.

Телец. В начале периода у Тельца откроется новый этап в том, что ему дорого и любимо. Поездки на отдых к теплым морям, например. Или успехи в обучении своем или детей. Основной темой недели станут перемещения, общение, «дом на колесах».

Близнецы. Учитесь радоваться мелочам – все проблемы временны, главное, позитивный настрой и умение анализировать свои ошибки. Многие Близнецы получат несколько выгодных предложений от деловых партнеров – в понедельник и вторник вам точно будет не до отдыха.

Рак. Не зная, как лучше поступить, вы решаете пропустить ход и посмотреть, что из этого выйдет. А если кто потребует объяснений, то, пожалуйста, вы заготовили их изрядное количество на все случаи жизни, включая падение метеорита, глобальное потепление/оледенение (нужное подчеркнуть) и извержение вулкана. В течение всей недели возможны различные недомогания. Вам сейчас самое время бросить курить. Или слабо?

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Лев. На этой неделе вы, возможно, провернете какую-то коммерческую сделку, больше похожую на авантюру, чем на что-то официально-легальное. И хотя вам, очевидно, придется немного поволноваться, все сложится именно так, как вы и планировали.

Дева. Ваше душевное состояние будет зависеть от физического самочувствия. Так что, если испытываете недомогание, не откладывайте визит к врачу. В этот период не стоит отказывать себе в отдыхе и зарываться в бумаги. Лучше возьмите небольшой отпуск и смело отправляйтесь отдыхать в теплые края.

Весы. Вы стремитесь добиться внимания, и сделаете это аккуратно, незаметно и ни капельки не одержимо. Однако, наряду с периодами благодушия, вы будете периодически попадать и в сильную меланхолию, в которой способны утопить кого угодно – глубже, чем в океане. Но во всех случаях Вас будет спасать чувство юмора.

Скорпион. Вы заняли на редкость активную позицию и решили идти до конца. Похвально, но нерационально, ибо ситуация может затянуться надолго, ваш пыл в конце концов иссякнет, и все вернется на круги своя. А вот, если вы пойдете на некоторые уступки, при условии, что так же поступит и противоположная сторона, то консенсус может оказаться достигнутым гораздо быстрее, и вы получите все или почти все, на что рассчитывали.

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Стрелец. На этой неделе вам, возможно, ради достижения какой-то цели придется пожертвовать чем-то таким, что вы считаете достаточно для себя ценным. Впрочем, как только вы этого лишитесь, вы поймете, что переоценивали важность этого ресурса.

Козерог. Личная жизнь готовит много сюрпризов. Одним из самых запоминающихся дней станет суббота. Счастливый случай подарит вам встречу с интересным молодым человеком. Знакомство плавно перерастет в романтические отношения, а со временем, возможно, и в семейные.

Водолей. Выгодная сделка, с одной стороны, на некоторое время может обеспечить вам относительно безбедное существование, с другой – наложит на вас некоторые ограничения.

Рыбы. Враги Рыб начнут активные действия на этой неделе. Они будут постоянно строить козни. Поэтому вам следует быть предельно внимательными. Постарайтесь не посвящать посторонних людей в свои планы и мечты.

Астролог: Вальдемар Небоходцев