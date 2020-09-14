Лучшие профессии будущего и где их освоить на Дальнем Востоке

Чем будет почётно и прибыльно заниматься в ближайшем будущем? Ещё вчера на те же соцсети смотрели свысока, а сегодня — это площадка для серьёзного заработка. Мы решили выяснить, какие специальности будут востребованы в ближайшие 10-20 лет в мире и можно ли их получить на Дальнем Востоке.

Великолепная пятёрка

Решили ограничиться пятью специальностями. Их мы выбрали из рейтингов от Microsoft, The Future Laboratory и «Сколково». Выбирали те, что мелькали в топ-10, но с условием понятности для массовой аудитории и доступности для изучения.

Итак, вашему вниманию: дизайнер виртуальной и дополненной реальности, проектировщик роботов, IT-генетик, менеджер космотуризма и инженер по восстановлению окружающей среды, эковожатый.

А теперь подробнее о каждой…

Дизайнер виртуальной и дополненной реальности

Он занимается созданием виртуальных миров. Технологии VR (виртуальная реальность — Прим.ред.) используют уже сегодня для симуляторов вождения автомобиля и даже самолета. Они учат оперировать людей и лечат фобии. В будущем должны появиться целые миры, в которых сумеют создать запахи и звуки.

В Благовещенске открылось несколько площадок в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Тут можно получить начальные навыки VR-дизайнера.

В прошлом году обустроили Дом научной коллаборации (ДНК). Он открылся на базе бывшего центра физиологии и патологии дыхания во втором микрорайоне, занятия здесь абсолютно бесплатные.

— На так называемых уроках технологии дети могут изучать множество направлений. Одно из них — VR-технологии. Здесь ребята создают свой виртуальный мир. Площадка полностью оборудована виртуальными очками, шлемами и станциями. Также используется вся необходимая компьютерная техника и программное обеспечение, — рассказала директор ДНК Виктория Ерёмина.

“ Занятия в ДНК ведут выпускники магистратуры и аспирантуры АмГУ, а также кандидаты наук и профессора университета.

Ещё одна площадка «IT-куб» в Благовещенске впервые открылась в рамках нацпроекта «Образование», федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда». Здесь для детей бесплатная «Разработка VR/AR-приложений».

“ Занятия в «IT-кубе» ведут педагоги, которые прошли обучение в инновационном центре «Сколково» и у федеральных партнёров.

А что же с высшим образованием? Базовые навыки можно развить в вузе. На «Информационные системы и технологии» по программе бакалавриата принимают в АмГУ и БГПУ. Бюджетных мест здесь достаточно много — 25 и 35 соответственно. А ещё в АмГУ модно получить непосредственно дизайнерскую специальность.

Проектировщик роботов

Эх, незабываемые испытания роботов Boston dynamics, если до сих пор не видели — интернет вам в помощь. Робототехнику можно опять же изучать в ДНК и «IT-кубе». Для учеников начальной школы открыто направление робототехники. Там они получают основы алгоритмизации (построение математических алгоритмов — Прим.ред.), учатся конструировать и программировать роботов. Ребятам постарше доступны продвинутые программы.

— Здесь дети осваивают сборку и конструирование роботов с применением Lego Mindstorms EV3, Makeblock, Arduino, Vex. Ребята научатся строить 3D-модели и изготавливать корпус робота. В конце программы каждый ребёнок создаёт свой прототип робота, который потом защитит, — рассказала наставник «Промробоквантума» детского технопарка «Кванториум-28» Галина Золотарёва.

“ Обучение в квантуме содержит базовый, углубленный и проектный модули. После прохождения их всех ребёнок завершает обучение по направлению и получает сертификат.

Развивать свои навыки в робототехнике после школы можно в ДВФУ, выбрав направление «Мехатроника и робототехника». Чтобы стать его студентом, необходимо сдать ЕГЭ по профильной математике, русскому языку и физике. В этом году выделили 25 бюджетных мест и 10 — договорных.

IT-генетик

Медики со знанием информационных технологий займутся разработкой современных способов диагностирования заболеваний и их лечения. Сейчас, например, активно развивается генотерапия — редактирование генов человека для лечения болезней.

— Генная инженерия — это методы получения РНК и ДНК. Выделение генов из организмов или клеток. Ребята работают не с живыми клетками, а с растениями. Рассматривают манипуляции с генами растений, введение в другие организмы. Они изучают молекулярную и клеточную биологию, микробиологию и вирусологию. Инструмент их работы – это биотехнологии, — рассказала директор центра ДНК Виктория Ерёмина.

Высшее образование? В ДВФУ есть направление подготовки «Биотехнология». Университет сотрудничает со «Сколково». Здесь потребуется профильная математика, химия и русский язык. По специальности «Медицинская биохимия» в ДВФУ бесплатно набирают 18 студентов. Коммерческих мест всего пять. В 2019 году для поступления было достаточно в сумме 212 баллов ЕГЭ по таким предметам, как химия, биология и русский язык. Также по смежным направлениям можно получить базу знаний в генетике. Например, «Лечебное дело», «Биотехнология», «Медицинская биофизика» и «Фармация».

Менеджер космотуризма

Скоро люди смогут летать в отпуск прямо в космос! А для этого, разумеется, станут нужны специалисты космического туризма. Кто ещё составит детальный безопасный план тура?

Для ребёнка в этом направлении важно умение работать с людьми. А ещё очень пригодятся знание физики и астрономии. Эти предметы можно изучать как в школе, так и дома, по материалам в интернете.

“ Школьные знания можно подтянуть за просмотром видео от преподавателя физики Ришельевского лицея. На своём YouTube-канале «Павел Виктор» он выкладывает занимательные лекции. В интернете есть даже видеоуроки астрономии от преподавателей МГУ. А для общего развития можно познакомиться с каналом «Физика от Побединского.

В Благовещенске в АмГУ уже не один год работает направление «Туризм». Абитуриенты, которые не войдут в 18 лучших, смогут заполнить до 50 платных мест. Готовят в АмГУ и менеджеров.

Инженер по восстановлению окружающей среды и эковожатый

Учёные считают, что к 2025 году природа окажется в плачевном состоянии.Инженеры по восстановлению среды начнут высаживать погибшие виды растений и разбивать сады на крышах домов. А также займутся разведением редких видов животных и уходом за ними. Эковожатый — это человек, который поддерживает общественные группы, работающие на улучшение экологии. Помогает им контролировать производство и следить за поведением людей в городах и деревнях.

Нравится экология? Отлично! В Благовещенске, например, есть бесплатная школа юного эколога от некоммерческой организации «РазДельный сбор». Ещё в городе есть Детский экологический центр. Он с 2014 года является структурным подразделением 26 школы, но принимают сюда детей из любой школы города.

“ Центр работает по двум адресам: Чайковского, 90, и Комсомольская, 25.

— На базе центра на Чайковского, 90, есть учебно-опытный участок. Здесь на 0,72 гектара земли собраны большие коллекции культурных и дикорастущих растений. Также есть дендрарий — сад с кустарниками и деревьями. В его коллекции около 40 краснокнижных растений, — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 26, руководитель Детского экологического центра Тамара Бурчёнкова.

Направление «Экология и природопользование» в ДальГАУ и БГПУ определённо подойдёт для этих профессий. В обоих университетах есть по 20 мест на этом направлении. В ДальГАУ принимают 14 студентов на бюджетной основе и шесть — на коммерческой. А в БГПУ на одного человека на бюджете больше — 15 мест. Сдавать придётся географию, математику и русский язык. В списках этого года Благовещенского педуниверситета даже нашёлся стобалльник по географии.

В Дальневосточном государственном аграрном университете есть направление подготовки «Садоводство». Сюда также набирают 20 студентов, для 15 из них есть бюджетные места. Только специальный предмет здесь не география, а биология.