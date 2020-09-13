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13сентября
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сегодня, 20:07 0

В Благовещенске началась «Амурская осень»

В Благовещенске началась «Амурская осень»

Сегодня в Благовещенске прошла торжественная церемония открытия фестиваля «Амурская осень». Из-за пандемии она состоялась в закрытом режиме, но все желающие могли увидеть прямую трансляцию праздника на Амур.инфо.

В рамках конкурса антрепризы зрители увидят шесть постановок. Внеконкурсные показы фильмов фестиваля кино и театра «Амурская осень» пройдут в ТРЦ «Острова» и в открытом кинотеатре АОДНТ. Мероприятия проведут с соблюдением всех мер безопасности и выполнением рекомендаций Роспотребнадзора.

Программа полного метра также пройдёт в ТРЦ «Острова». Один и тот же фильм покажут в двух залах с разницей — в 15 минут. Билеты на конкурсные фильмы можно получить в кассе кинотеатра, в день показа за час до начала — с 15:00.

По традиции все самые интересные новости фестиваля будут опубликованы на Амур.инфо.

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#Фестиваль «Амурская осень» #конкурсы #концерты #культура #отдых

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