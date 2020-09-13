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13сентября
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сегодня, 18:12 0

Белогорск выбирает главу города

Белогорск выбирает главу города
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Белогорск выбирает главу города. До 20:00 работают 28 избирательных участков. По состоянию на 12:00 явка избирателей составила 15,12%.

— Выборы проходят в штатном режиме, — отметил председатель избиркома Леонид Логвиновский. — К полудню проголосовало более 7,6 тысяч человек. 829 избирателей — досрочно. На участках в настоящее время работает более 180 наблюдателей.

Ранее сообщалось, в Белогорске, в одном из немногих городов региона, проходят прямые выборы, где главу выбирает избиратель. На должность выдвинулись четыре кандидата. Три из них предприниматели, один - действующий глава Белогорска. Несмотря на то, что законодательство позволяет проводить выборы в течение трех дней. В Белогорске принято решение о проведении голосования в один день.

— На нашем 204 участке, расположенном в начальной школе № 200, по ул. Набережная, 90, активность с утра была хорошая. В первые два часа голосования свое волеизъявление выразили более 100 человек, — отметила председатель УИК Евгения Гамаева. — До 14:00 принимаем заявления ( в том числе, и устные, по телефону) о голосовании на дому. Этим правом могут воспользоваться те, кто не может прийти на избирательные участки по состоянию здоровья, по уважительной причине. Комиссия на все поступившие обращения выедет к избирателю на дом.

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#Белогорск

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