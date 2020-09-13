Амурский областной театр кукол готовит для зрителей четыре новых спектакля

Фото: www.instagram.com/amurkukly/

Амурчанам скоро представят романтическую постановку «Принцесса на горошине». А в следующем году для детей готовят спектакли «Сказка о рыбалке и рыбке», «Кто сказал "Мяу"?» и «Воробьишко».

Сейчас режиссёр Чакчи Фросноккерс и его команда готовят для амурских зрителей романтическую сказку «Принцесса на горошине».

— Какую принцессу выберет принц Эдуард? Настолько ли важно значение горошины в определении настоящей принцессы? Об этом вы узнаете, когда придёте к нам на премьеру, — сообщает в своем Инстаграме Амурский областной театр кукол.

В следующем году премьерные спектакли покажут и для самых маленьких зрителей.

— Впервые мы реализуем очень интересный проект. Мы пригласили для постановок будущих режиссёров и художников. И вот к нам приехали студенты Российского государственного института сценических искусств из города Санкт-Петербурга.



На техническом совете студенты уже представили спектакли, которые станут их дипломными работами: «Сказка о рыбалке и рыбке», «Кто сказал "Мяу"?» и «Воробьишко».



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