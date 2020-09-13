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13сентября
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сегодня, 17:11 0

На YouTube-канале «Амурской осени» покажут онлайн-шоу со звёздами

На YouTube-канале «Амурской осени» покажут онлайн-шоу со звёздами

Звёздные гости фестиваля театра и кино «Амурская осень — 2020» примут участие в онлайн-проекте «Спаси это шоу». Артистам придётся отвечать на каверзные вопросы и демонстрировать свои таланты.

На протяжении 6 выпусков ведущая будет играть с гостями в игру «ПРАВДА или ЖЕЛАНИЕ». В случае «правды» артист честно отвечает на любой вопрос, в другом — выполняет желание. Первый выпуск на канале появится 14 сентября, сообщается в официальном Инстаграме фестиваля.

Задать вопросы звезде, самые интересные из которых будут озвучены в передаче, может каждый амурчанин. С завтрашнего дня их можно будет писать в Инстаграме @amur_osen под постами с анонсом шоу.

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#Фестиваль «Амурская осень» #культура #шоу-бизнес

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