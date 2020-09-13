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13сентября
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сегодня, 16:46 0

В Моховой Пади отметили День танкиста

В Моховой Пади отметили День танкиста
Фото: www.instagram.com/zsamur_official/

Традиционное мероприятие прошло сегодня у памятника героям-танкистам в Моховой Пади. В этом году мемориальный комплекс отремонтировали и благоустроили прилегающую территорию.

— Выпускники БВТККУ участвовали во всех войнах, начиная от Халкин-Гола. Только во время Великой Отечественной танковое училище подарило стране 11 героев Советского Союза. Поэтому каждый год сюда, на Аллею Славы, которую сделали в свое время депутаты Заксобрания и жители Моховой ради, приезжают люди со всей страны, выпускники училища из других государств. Конечно, эти традиции мы будем продолжать и совершенствовать святое место на котором стоим, — поприветствовал участников церемонии зампредседателя амурского парламента Александр Синьков.

Участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятнику героям-танкистам. Завершилось празднование показательным выступлением взвода морской пехоты ДВОКУ, сообщает в своем Инстаграме пресс-служба Заксобрания.

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#жизнь #областная власть

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