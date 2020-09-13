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13сентября
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сегодня, 16:03 0

Более 176 миллионам человек грозит нищета из-за коронавируса

Более 176 миллионам человек грозит нищета из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-х годах, говорится в докладе ООН, сообщает РИА Новости.

Как отметил представитель организации Оливье де Шуттер, 176 миллионам человек по всему миру грозит нищета. В докладе подчеркивается, что многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, но уже сейчас их недостаточно.

— Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3 процента по сравнению со сценарием без COVID-19, — заявил он.

Шуттер призвал государства предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации, по его мнению, серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на человечество.

Многие семьи по всему миру, как отмечает докладчик, уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.

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#коронавирус #финансы

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