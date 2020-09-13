Родителей обяжут отвечать за преступления несовершеннолетних детей

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Специалистами сейчас дорабатывается проект постановления пленума, в котором родителям разъяснят, как будут взыскивать ущерб, который в ходе преступления могут причинять несовершеннолетние.

Механизм выглядит так: в рамках уголовного процесса потерпевшие подают гражданский иск к подсудимому. Если суд сочтет вину гражданина доказанной, будет посчитан ущерб, и сумму взыщут с осужденного в пользу потерпевших, пишет «Российская газета».

«В случаях, когда вред причинен преступлением, совершенным несовершеннолетним, не имеющим доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, то наряду с обвиняемым в качестве гражданского ответчика привлекаются его родители», - сказано в проекте.

Если ребенок, совершивший преступление, еще не достиг возраста уголовной ответственности, родителям все равно придется отвечать.

К слову, если подросток проникнет в чужую квартиру, его родителям придется заплатить и за сломанные замки, и за моральный ущерб хозяевам. За хулиганский звонок ребенка в экстренные службы родителям смогут назначить штраф в 3000 рублей.