В Амурской области выявили 28 новых случаев COVID-19
В Амурской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки снизился до 0,7 %.
В Благовещенске зарегистрирован 21 новый случай, по два в Зее и Ивановском районе, по одному в Константиновском, Сковородинском и Серышевском районах.
С нарастающим итогом в Амурской области выявили 3 789 случаев COVID-2019. 2 502 человека выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.
1 867 человек контактировали с заболевшими.
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