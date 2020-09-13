В Амурской области выявили 28 новых случаев COVID-19

Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки снизился до 0,7 %.

В Благовещенске зарегистрирован 21 новый случай, по два в Зее и Ивановском районе, по одному в Константиновском, Сковородинском и Серышевском районах.

С нарастающим итогом в Амурской области выявили 3 789 случаев COVID-2019. 2 502 человека выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1 867 человек контактировали с заболевшими.