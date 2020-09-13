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13сентября
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сегодня, 14:36 0

Отказ от «площадки» и изменения в тестировании: с апреля сдавать на права будут по-новому

Отказ от «площадки» и изменения в тестировании: с апреля сдавать на права будут по-новому
Фото: https://pixabay.com/

Изменения должны были вступить в силу в октябре этого года, но из-за пандемии их старт перенесли на апрель 2021 года. Новшества касаются теоретической и практической части сдачи на права.

Сейчас чтобы получить права, кандидатам в водители нужно сдать три экзамена. Теоретический экзамен, «площадку», и «город». По новым правилам отдельного испытания на «площадке» для водителей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств больше не будет. Элементы этого экзамена будут включены в аттестацию «город», Тестирование будет длится 30 минут (40, если проверяются навыки управления машиной с прицепом). Аттестация на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами по-прежнему будет включать экзамен на «площадке», пишет ТАСС.

Изменятся и правила в системе оценки. Сейчас практический экзамен считается несданным, если получено только пять штрафных баллов.

Это правило останется в силе, но ошибки на практическом экзамене разделят на группы по количеству начисляемых баллов. 1 штрафное очко если экзаменующийся двигался без необходимости слишком медленно или допустил остановку двигателя, 2 если он не соблюдает правила преимущественного проезда или резко затормозил без необходимости, а 3 если не включил поворотник или выбрал скорость без учета дорожных и погодных условий.

Практический экзамен дополнят новыми упражнениями. Так, например, в экзамен для водителей мотоциклов добавят упражнение «габаритная восьмерка».

Результаты сдачи экзаменов разрешат аннулировать. Жалобы будет рассматривать региональная комиссия.

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#дороги #транспорт

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