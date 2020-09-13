В России ожидается резкое подорожание картошки

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Нынешний сельхозсезон в России вообще, а в столичном регионе в частности, не заладился с самого начала. Пандемия, карантин, поздняя посевная и посадочная компания – когда такое было?

А тут еще и погода. Засушило Сибирь, Урал, Алтай, Ставрополь. А вот Подмосковье, Чувашию и Кострому, наоборот, затопило. Многие картофельные посадки в этих регионах буквально посмывали наводнения, «был настоящий «9-й вал» Айвазовского, - вспоминают местные крестьяне. - Все сообщали про садоводов и дачников, как у них забились дренажные трубы, плавали огороды. А мы-то потеряли весь урожай!»

Недобор урожая в нынешнем году обеспечен – и больнее всего он ударит по фермерам. Именно они понесут самые серьезные потери.

Но беда не приходит одна. В западных и северо-западных районах Подмосковья (Рузский, Можайский, Истринский, Красногорский и др,районы), которые накрыл «9-й вал», объявились полчища диких кабанов. И не поодиночке.

- Целые стаи по 30-40 кабанов бесчинствуют на наших полях, - рассказывают фермеры из Рузы. - Пожирают оставшийся местами картофель. С ним, скорее всего, будут большие проблемы, клубни уродились мелкие, и уже сейчас мы продаем их на 2,5 рубля за килограмм дороже, чем в прошлом году. Хотя к массовой уборке еще не приступили.

В АККОР (Всероссийская ассоциация фермеров) «МК» сообщили, что из-за погодных сложностей и пандемии объем производства овощей в фермерском секторе в целом по России снизится. Но не критично, заверили нас, массового банкротства не ожидается.

Как «МК» писал еще в начале посевной кампании, в уборочную страду о себе заявит дефицит кадров. Гастарбайтеров в столичном регионе из-за закрытия границ в карантинный период катастрофически не хватает.

Конечно, велика матушка Россия и не на всех регионах отыгрались погодные катаклизмы. Да и импортные поставки при форс-мажоре никто не запрещает. Правда, при нынешнем курсе рубля вряд ли такие продукты будут доступны для большинства россиян. Эксперты советуют нам с вами не расслабляться, они не исключают, что к зиме цены на «второй хлеб» могут подняться до 45-50 рублей за килограмм.

В последние годы москвичи уже не делают таких заготовок на зиму, как в советское время, когда за 3-килограммовым пакетиком проросшей картошки в магазине приходилось выстаивать длинные очереди. В магазинах и летом, и зимой есть все, что душе угодно – зачем заставлять кладовки и лоджии мешками и сетками?

Возможно, сегодня есть смысл вспомнить богатый советский опыт и сделать кое-какие запасы.

Для традиционного борщевого набора цены пока более-менее. Специалисты это объясняют сезонным фактором. В сентябре, когда начинается сбор урожая, цены, как правило, всегда щадящие.