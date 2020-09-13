Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:43 0

В Раде готовятся свергнуть Зеленского

В Раде готовятся свергнуть Зеленского
Фото: dialog.ua

Депутат Рады Ренат Кузьмин заявил о начале процесса насильственного свержения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в эфире телеканала Zik, пишет «Газета.ру».

По словам парламентария, в этом направлении работает команда бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Кузьмин утверждает, что в органах государственной власти, в правоохранительных органах, в силовых структурах, в том числе и в армии, есть довольно большая группа людей, которые недовольны Зеленским и «готовы присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время». Он считает, что этим людям не хватает лишь повода для захвата власти, который, как указывает депутат, «легитимизировал бы их действия».

По мнению политика, команда Порошенко уже создает все необходимые условия для осуществления переворота. Кузьмин предполагает, что фракция бывшего украинского лидера в ближайшее время организует «бутафорский сбор подписей» за создание следственной комиссии по расследованию действий действующей власти. В случае неудачи она обвинит Раду в недееспособности и призовет людей выйти на улицы, считает политик.

При таком развитии событий, как думает депутат, у групп украинского общества, готовых на свержение власти вооруженным путем, и появится необходимый повод.

Просмотров всего: 41

#политика

распечатать


Общество 9

Мавзолей Ленина на Красной площади хотят превратить в музей
Общество 10

Александр Лукашенко готов отправить строителей на космодром Восточный
Власть 11

Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
В России и мире 1

Алексей Навальный вышел из медицинской комы
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь