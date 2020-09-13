Хабаровский край на грани подтопления

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В Хабаровском крае в зоне подтопления оказались 12 населённых пунктов в семи районах, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.



— В зоне паводка находится 1 651 участок — придомовые, дачные и земельные. Также отмечается выход воды на 17 участках внутрипоселковых дорог и дорог местного значения, — сообщили в пресс-службе МЧС.

До отметки опасного природного явления в 600 сантиметров Амуру в районе Хабаровска осталось не много. На 12 сентября вода достигла отметки в 522 сантиметра. С 8 сентября в Хабаровске действует режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы паводка. Рост уровня реки продолжится до 600-630 см к 29-21 сентября.

У Комсомольска-на-Амуре вода достигла уровня в 481 сантиметр при отметке опасного явления в 650 сантиметров и отметке неблагоприятного явления в 450 сантиметров.