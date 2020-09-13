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13сентября
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сегодня, 12:51 0

Китай о новом российском оружии: страшнее ядерной бомбы

Китай о новом российском оружии: страшнее ядерной бомбы
Фото: РИА Новости/Минобороны РФ

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.

Издание отмечает, что перевооружение российских войск на комплексы «Авангард», а также «Сармат» и «Ярс» с дальностью полета ракет свыше 10 тыс. км ставит Соединенные Штаты «в безвыходное положение».

В статье указывается, что американская ПВО неспособна перехватить ракеты комплекса «Авангард» из-за скрытности российской ракеты, а феноменальная скорость делает ее особенно эффективной.

По мнению автора материала, в случае начала гипотетического конфликта между Россией и США, американские прибрежные районы окажутся беззащитными перед сосредоточенной атакой «Авангардами», несмотря на «самую совершенную систему обороны в мире».

В январе в Минобороны заявили, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут на 100% оснащены новыми ракетными комплексами к 2024 году. Таким образом, войска «перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется ракетных комплексов советского производства», пишут «Известия».

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#военные #Китай #США

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