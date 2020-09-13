Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:48 0

США перебрасывают войска к границе Белоруссии

США перебрасывают войска к границе Белоруссии
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о переброске на литовский полигон у границы с республикой танкового полка США, передает агентство БелТА. По словам главы ведомства, движение войск происходит в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость», сообщает РБК.

— Движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде (в Литве. — РБК) в 15 км от нашей государственной границы второго танкового батальона 69-го танкового полка США, — сказал он.

По словам министра, правительство не может не беспокоить присутствие 500 человек, 29 танков и 43 боевых машин у западных границ. При этом Хренин отметил, что вооруженные силы Белоруссии адекватно реагируют на происходящее. Ракетные войска, артиллерия, военно-воздушные силы и войска ПВО находятся на учебно-боевом дежурстве. Также в боевой готовности находится танковый батальон 11-й механизированной бригады.

В конце августа республика провела военные учения на гродненском направлении. Армия отрабатывала борьбу с «условным противником» с Запада. Тогда Хренин заявил, что решение провести учения было принято в связи с «вмешательством во внутренние дела» страны.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что другие государства пытаются захватить Гродненскую область и присоединить ее к Польше, воспользовавшись уязвимым положением республики во время протестов. Кроме того, глава государства обвинял НАТО в переброске войск к белорусским границам, однако альянс заявил, что у лидера нет оснований для беспокойства.

Просмотров всего: 63

#военные #США

распечатать


Общество

Около пяти тысяч амурских школьников стали юнармейцами
Общество

Память погибших фронтовиков-амурчан увековечат в Крыму

сегодня, 10:44
В России и мире

Мир ждёт глобальная эпоха беспорядка
Общество 12

Василий Орлов объявил итоги «Суворовского натиска»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь