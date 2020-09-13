Паводковая ситуация в Приамурье становится лучше

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13 сентября на территории Амурской области в зоне подтопления остаются два участка автомобильных дорог местного значения и 52 приусадебных участка в четырех муниципальных образованиях Приамурья. Транспортное сообщения со всеми населёнными пунктами налажено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Единые дежурные диспетчерские службы по всей области принимают заявки на откачку воды с участков. Ситуация с затоплением находится на круглосуточном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Амурской области.



В ликвидации последствий дождевого паводка в Приамурье задействовано 79 человек, 39 единиц техники.