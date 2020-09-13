Одну из партий подозревают в махинациях на выборах в Белогорске

Сегодня в Белогорске проходят выборы главы администрации города. Представителей одного из кандидатов уже подозревают в махинациях — сговоре с членами УИК и подвозе избирателей.

Как сообщают очевидцы, Дарья Михайлова, дочь кандидата от ЛДПР Натальи Михайловой, разговаривала с членом избирательной комиссии на участке в школе № 4. По закону это делать запрещено.

Также возле школы видели многоместный автомобиль с символикой ЛДПР. По словам свидетелей, машина могла использоваться для подвоза избирателей.