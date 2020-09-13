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13сентября
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сегодня, 12:19 1

Одну из партий подозревают в махинациях на выборах в Белогорске

Одну из партий подозревают в махинациях на выборах в Белогорске

Сегодня в Белогорске проходят выборы главы администрации города. Представителей одного из кандидатов уже подозревают в махинациях — сговоре с членами УИК и подвозе избирателей.

Как сообщают очевидцы, Дарья Михайлова, дочь кандидата от ЛДПР Натальи Михайловой, разговаривала с членом избирательной комиссии на участке в школе № 4. По закону это делать запрещено.

Также возле школы видели многоместный автомобиль с символикой ЛДПР. По словам свидетелей, машина могла использоваться для подвоза избирателей.

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#Белогорск #выборы

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Комментарии
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  • OT

    OT
    6 минут назад

    Это едро так громче всех кричит "держите!......"?

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