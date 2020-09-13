Около пяти тысяч амурских школьников стали юнармейцами

Фото: structure.mil.ru

В городах и сёлах Приамурья прошли торжественные церемонии вступления в ряды Юнармии. Клятву юнармейца произнесли около пяти тысяч школьников, сообщает пресс-служба ВВО.

Они пообещали стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, быть патриотами и достойными гражданами России. Самые крупные церемонии прошли в Благовещенске и Белогорске.

В Белогорске на торжественной церемонии присутствовали начальник штаба местного отделения юнармии Леонид Шапоров, начальник регионального штаба по Амурской области Татьяна Кащенко и представитель военно-политического отдела штаба Амурского общевойскового объединения ВВО. Школьников поздравили с вступлением в ряды юнармии и вручили нагрудные значки и удостоверения юнармейца.

В эту организацию попали ученики 3-10 классов школы. Самому младшему из них 9 лет. В Амурской области насчитывается более 10 тысяч юнармейцев.