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13сентября
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сегодня, 11:09 4

В Приамурье начался единый день голосования

В Приамурье начался единый день голосования
Фото: www.instagram.com/amurizbirkom/

В Амурской области в единый день голосования начали свою работу 256 избирательных участков. Досрочное голосование началось в пятницу, 11 сентября в четырёх муниципалитетах региона: на выборах первого состава Думы Белогорского и Ромненского муниципального округов, на всех выборах в Мазановском и Зейском районах, сообщает амуризбирком.

По подсчётам специалистов досрочно проголосовали 2697 амурчан. Кроме того, начиная с 2 сентября досрочно проголосовало 744 человека по уважительным причинам, таким как отпуск, командировка, болезнь, и иное.

Для сохранности бюллетеней, досрочно проголосовавших используют сейф-пакеты, которые нельзя вскрывать до начала процедуры подсчета голосов. Перед их вскрытием члены комиссий сверят номера и проконтролируют целостность пакетов.

Все пункты голосования охраняются полицейскими, а также контролируются членами избирательных комиссий и наблюдателями от кандидатов и общественной палаты Амурской области.

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#выборы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    досрочно проголодавших -шедевр за шедевором

  • OT

    OT
    41 минута назад

    Отсеялся "ошметок" проголосовавших. Основные только теперь проголосуют да и они не все.

  • OT

    OT
    31 минута назад

    Откровенно говоря нет причины голосовать раньше за известными исключениями. Вот у кого ислючениия? Да там могут быть большинство просто ленятся идти на единый день голосования. Это хорошо? Это "ошметок"

  • Кроненберг

    Кроненберг
    18 минут назад

    коммунисты выставили таких ноунеймов аж неудобно

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