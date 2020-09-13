В Приамурье начался единый день голосования

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В Амурской области в единый день голосования начали свою работу 256 избирательных участков. Досрочное голосование началось в пятницу, 11 сентября в четырёх муниципалитетах региона: на выборах первого состава Думы Белогорского и Ромненского муниципального округов, на всех выборах в Мазановском и Зейском районах, сообщает амуризбирком.

По подсчётам специалистов досрочно проголосовали 2697 амурчан. Кроме того, начиная с 2 сентября досрочно проголосовало 744 человека по уважительным причинам, таким как отпуск, командировка, болезнь, и иное.

Для сохранности бюллетеней, досрочно проголосовавших используют сейф-пакеты, которые нельзя вскрывать до начала процедуры подсчета голосов. Перед их вскрытием члены комиссий сверят номера и проконтролируют целостность пакетов.

Все пункты голосования охраняются полицейскими, а также контролируются членами избирательных комиссий и наблюдателями от кандидатов и общественной палаты Амурской области.