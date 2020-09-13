Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:44 0

Память погибших фронтовиков-амурчан увековечат в Крыму

В парке Патриот на территории ДВОКУ прошла торжественная церемония передачи двух капсул с амурской землей. Они будут отправлены в Крым в места захоронения героев войны ушедших на фронт из нашего региона. Капсулы представителям военно-исторического общества передал начальник ДВОКУ генерал-майор Владимир Грызлов, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Одну из капсул наполнили землей из села Алексеевка. В нём родился военный контрразведчик Галушкин Александр Иванович, погибший в Крыму в мае 1942 года.

Помимо капсул с землей в Крым отправятся именные списки на 62-х бойцов Красной армии и Черноморского флота. Многие из амурчан погибли во время героической обороны Севастополя.

Амурская земля вместе с землей других регионов Росси будет доставлена в Крым, где в октябре этого года завершится межрегиональная эстафета Российского военно-исторического общества памяти уроженцев Сибири и Дальнего Востока, отдавших жизнь жизни за освобождение Крыма во время Великой Отечественной войны.

Просмотров всего: 99

#военные #история #память

распечатать


Общество

Около пяти тысяч амурских школьников стали юнармейцами
Общество 8

Мавзолей Ленина на Красной площади хотят превратить в музей
Общество 10

В Благовещенске на субботнике обнаружили старинную могильную плиту (фото)

Общество 5

Служба 112 за время реагирования служб не в ответе: Алексей Венглинский ответил Михаилу Пивню
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь