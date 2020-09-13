Память погибших фронтовиков-амурчан увековечат в Крыму

В парке Патриот на территории ДВОКУ прошла торжественная церемония передачи двух капсул с амурской землей. Они будут отправлены в Крым в места захоронения героев войны ушедших на фронт из нашего региона. Капсулы представителям военно-исторического общества передал начальник ДВОКУ генерал-майор Владимир Грызлов, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Одну из капсул наполнили землей из села Алексеевка. В нём родился военный контрразведчик Галушкин Александр Иванович, погибший в Крыму в мае 1942 года.

Помимо капсул с землей в Крым отправятся именные списки на 62-х бойцов Красной армии и Черноморского флота. Многие из амурчан погибли во время героической обороны Севастополя.

Амурская земля вместе с землей других регионов Росси будет доставлена в Крым, где в октябре этого года завершится межрегиональная эстафета Российского военно-исторического общества памяти уроженцев Сибири и Дальнего Востока, отдавших жизнь жизни за освобождение Крыма во время Великой Отечественной войны.