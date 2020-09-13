Приморье накроет новый супертайфун

Ранее в Приморье бушевали «Майсак» и «Хайшен» и разрушений избежать не удалось. В связи с этими обстоятельствами оперативные подразделения МЧС и аварийных служб готовятся к устранению инфраструктурных нарушений. Службы спасения оповещают жителей и гостей региона о надвигающейся опасности и рекомендуют оставаться дома и беречь себя и близких от опасности.