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13сентября
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сегодня, 10:19 0

Приморье накроет новый супертайфун

Приморье накроет новый супертайфун

На Приморье надвигается новый супер тайфун, не менее опасный чем прошедший несколько дней назад «Майсак». Стихия пройдет по югу Приморского края уже 13 сентября, сообщает протал «Байкал24».

Ранее в Приморье бушевали «Майсак» и «Хайшен» и разрушений избежать не удалось. В связи с этими обстоятельствами оперативные подразделения МЧС и аварийных служб готовятся к устранению инфраструктурных нарушений. Службы спасения оповещают жителей и гостей региона о надвигающейся опасности и рекомендуют оставаться дома и беречь себя и близких от опасности.

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