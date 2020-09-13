Мавзолей Ленина на Красной площади хотят превратить в музей

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— С учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея — фанерной, деревянной и гранитной, — отмечается в сообщении союза архитекторов России.

Принять участие в конкурсе могут архитекторы, авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, и другие граждане России и стран СНГ. Для участия необходимо придумать и разработать эскиз проекта здания мавзолея, которое будет использоваться в качестве музея, посвященного его строительству и проектированию. Помимо этого, конкурсантам придется продумать маршрут, по которому будет соединено здание Музея русской архитектуры на улице Воздвиженка с Мавзолеем Ленина на Красной площади. Заявки принимаются до 19 октября 2020 года.

После рассмотрения предоставленных заявок лучшие попадут на XXVIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество" на площадке выставочного комплекса "Гостиный двор" в период с 11 по 13 ноября. Победителей объявят в последний день рассмотрения проектов.

В жюри входят министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.участниках первого этапа конкурса.

Торжественное награждение победителей конкурса состоится в МВД России в канун Дня участкового уполномоченного.