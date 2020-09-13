Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:07 8

Мавзолей Ленина на Красной площади хотят превратить в музей

Мавзолей Ленина на Красной площади хотят превратить в музей
Фото: weatlas.com

Союз архитекторов России объявил масштабный конкурс на лучшую концепцию переоборудования здания Мавзолея В.И. Ленина в качестве музея, сообщает ТАСС. Целью конкурса обозначено «создание банка идей по ре-использованию мавзолея».

— С учетом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея — фанерной, деревянной и гранитной, — отмечается в сообщении союза архитекторов России.

Принять участие в конкурсе могут архитекторы, авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, и другие граждане России и стран СНГ. Для участия необходимо придумать и разработать эскиз проекта здания мавзолея, которое будет использоваться в качестве музея, посвященного его строительству и проектированию. Помимо этого, конкурсантам придется продумать маршрут, по которому будет соединено здание Музея русской архитектуры на улице Воздвиженка с Мавзолеем Ленина на Красной площади. Заявки принимаются до 19 октября 2020 года.

После рассмотрения предоставленных заявок лучшие попадут на XXVIII Международный архитектурный фестиваль "Зодчество" на площадке выставочного комплекса "Гостиный двор" в период с 11 по 13 ноября. Победителей объявят в последний день рассмотрения проектов.

В жюри входят министр культуры России Ольга Любимова, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.участниках первого этапа конкурса.

Торжественное награждение победителей конкурса состоится в МВД России в канун Дня участкового уполномоченного.

Просмотров всего: 389

#история #память #политика

распечатать


Общество

Память погибших фронтовиков-амурчан увековечат в Крыму

сегодня, 10:44
Общество 9

В Благовещенске на субботнике обнаружили старинную могильную плиту (фото)

Общество 5

Служба 112 за время реагирования служб не в ответе: Алексей Венглинский ответил Михаилу Пивню
Общество 10

Александр Лукашенко готов отправить строителей на космодром Восточный
Комментарии
Показать все (8)
  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Что угодно, лишь бы похерить и стереть память народа об СССР!

  • Nifashev

    Nifashev
    2 часа назад

    Московская тусовка... Всё и за всех решила.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    брехняяя

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Захоронить этот труп надо было давным-давно!Ждет его Ульяновская земелька. Как только его предадут земле, поверьте, в стране все изменится к лучшему. А мавзолей, действительно, уникальный музей.

    Кстати, горстка революционеров полностью сменила власть в 17-м году, так что может и горстка архитекторов перевернет историю России!!!

  • Myxira

    Myxira
    44 минуты назад

    ПшёлТы: "Как только его предадут земле, поверьте, в стране все изменится к лучшему".

    Стоп! Мы же лучше зажить должны были после 1 июля, подправив Конституцию?... Опять что-то мешает?

    )))))))) *вот как с такими людьми жизнь лучшую строить?

  • stepan281

    stepan281
    30 минут назад

    Всё правильно. Из мавзолея музей, из церквей танцлощадки, да здравствуют голубые и т. д. Нужно морально разложить русских. Ни какой войны не надо и так всё сдадут. Где то так.

  • OT

    OT
    17 минут назад

    Деморалихаторы призывают к действиям за печенюшки и прочие харчки и сплевки, обратившись к своим пособникам ("художникам","архитекторам" и прочим)

  • ВиталийН

    ВиталийН
    8 минут назад

    Когда в 1918 году в сентябре начался красный террор, то люди просто испытали шок. Это примерно как в тарелку борща положить две столовые ложки сахара. Или как в чашку чая положить две чайные ложки соли. Представте, что вы сапожник или студент и просто идёте вечером домой, а вас задерживают и отводят в тюрьму. А в газетах потом напишут, что в заложники взяли 100 человек, а позже расстреляли. Когда Николаю 2 сказали, что его убъют, то говорят, что у него была не эмоция страха, а эмоция удивления: интересно, за что же меня убивают, ведь я люблю Россию, никому зла не желаю, смирился с отставкой, готов жить-служить-детей растить. Остались записи князя анархиста (уже старичка к тому времени) Петра Кропоткина, в которых он просто поражался тому, что можно безвинных рядовых людей убивать. И это было уже при Ленине. До 37 года ещё было 2 десятка лет. В 37 году хоть какой-никакой суд был над людьми, протоколы допросов. При Ленине с этим не заморачивались. Шёл человек, строил какие-никакие планы --- прятался под кроватью в камере, чтобы не умереть от пули сегодня --- лежит в овраге труп. Всё это описано в мемуарах и доступно к прочтению. И всё это проходило буднично, не как в фильмах. "Встанте, пожалуйста, тут" --- Шпок --- И труп человека валится в овраг. А вокруг продолжают стрекотать кузнечики.

Показать все (8)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь