В Благовещенске снова «минируют» торговые центры

Фото: www.instagram.com/autoroad.blg/

Утро 13 сентября для посетителей и сотрудников торгового центра «Флагман» началось не с кофе. Как сообщают очевидцы, здание снова «заминировали».

Людей эвакуировали из ТЦ, К зданию подтягиваются оперативные службы и силовики.

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#криминал #происшествия

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Mr. Mustard