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сегодня, 09:57 1
В Благовещенске снова «минируют» торговые центры
Фото: www.instagram.com/autoroad.blg/
Утро 13 сентября для посетителей и сотрудников торгового центра «Флагман» началось не с кофе. Как сообщают очевидцы, здание снова «заминировали».
Людей эвакуировали из ТЦ, К зданию подтягиваются оперативные службы и силовики.
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#криминал
#происшествия
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Mr. Mustard
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https://www.amur.info/news/2020/09/13/178189
В Благовещенске снова «минируют» торговые центры / Амур.инфо – Информационное агентство Дальнего Востока