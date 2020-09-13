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13сентября
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сегодня, 09:57 1

В Благовещенске снова «минируют» торговые центры

В Благовещенске снова «минируют» торговые центры
Фото: www.instagram.com/autoroad.blg/

Утро 13 сентября для посетителей и сотрудников торгового центра «Флагман» началось не с кофе. Как сообщают очевидцы, здание снова «заминировали».

Людей эвакуировали из ТЦ, К зданию подтягиваются оперативные службы и силовики.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • OT

    OT
    11 минут назад

    Такое ощущениение, что это такая метода тренировок силовиков. Что-то часто минируют.

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