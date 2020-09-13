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13сентября
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Фотогалерея Амур.инфо: «Записки юного врача» на «Золотой маске»

Фотогалерея Амур.инфо: «Записки юного врача» на «Золотой маске»

В Благовещенске уже подходит к концу театральный фестиваль «Золотая маска». В пятницу, 11 сентября, благовещенске театралы увидели моноспектакль «Записки юного врача» по произведениям Михаила Булгакова.

Моноспектакль поставил театр «Мастерская», Санкт-Петербург. Автор инсценировки и исполнитель — Максим Блинов. 14 сентября постановку увидят жители Тынды, а 17-го — жители Зеи.

Партнеры информационного сопровождения российского театрального фестиваля «Золотая маска»:

Юридический центр Юлии Сухановой @suhanova_centre. Специалисты центра готовы оперативно оказать различную правовую помощь владельцам малого и среднего бизнеса, а также физическим лицам помочь в решении любых правовых проблем. Переулок Святителя Иннокентия, 13​2, 2 этаж, офис 15 . Тел.: +7 (4162) 21‒60‒55.

Ресторан доставки Farfor @farfor_blg — настоящая доставка удовольствий! Лапша, пицца, роллы, супы, закуски и салаты — всё для вашего приятного вечера с доставкой на дом! ​Улица Зейская, 63, ​цокольный этаж; ​ул. Воронкова, 15/1,​ 1 этаж. Тел.: +7 (4162) 46‒44‒99, +7‒968‒246‒44‒99.

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#Фестиваль «Золотая маска» #культура #отдых

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