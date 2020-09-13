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13сентября
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сегодня, 00:30

Выбор читателей за 12 сентября

Выбор читателей за 12 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 12 сентября.

Двое погибли, один пострадал: в Октябрьском районе произошло страшное ДТП

В Октябрьском районе на федеральной трассе произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека и один оказался травмирован.

В амурских школах растёт заболеваемость коронавирусом

На очередном оперативном штабе по недопущению распространения COVID-19 отметили увеличение заболеваемости в сфере образования. Из-за коронавируса около 300 учеников области сегодня обучается дистанционно.

В Благовещенске на субботнике обнаружили старинную могильную плиту (фото)

В субботу, 12 сентября, на первой части Вознесенского кладбища убирались краеведы-энтузиасты. Раньше обе части кладбища были единым целым, а затем его на две части разделила улица Октябрьская.

Сотрудникам Благовещенской горбольницы в течение полугода начисляют долги перед предприятием

Начиная с марта, каждый месяц у дверей бухгалтерии Благовещенской городской больницы выстраивается очередь – сотрудники видят в своих «расчётках» долги перед предприятием и приходят за разъяснениями. Сумма долга у каждого своя – начиная от нескольких рублей, заканчивая десятками тысяч. По этому поводу коллектив учреждения готовит обращение в прокуратуру.

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#Обзор #интернет #СМИ

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