Выбор читателей за 12 сентября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 12 сентября.

В Октябрьском районе на федеральной трассе произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека и один оказался травмирован.

На очередном оперативном штабе по недопущению распространения COVID-19 отметили увеличение заболеваемости в сфере образования. Из-за коронавируса около 300 учеников области сегодня обучается дистанционно.

В субботу, 12 сентября, на первой части Вознесенского кладбища убирались краеведы-энтузиасты. Раньше обе части кладбища были единым целым, а затем его на две части разделила улица Октябрьская.

Начиная с марта, каждый месяц у дверей бухгалтерии Благовещенской городской больницы выстраивается очередь – сотрудники видят в своих «расчётках» долги перед предприятием и приходят за разъяснениями. Сумма долга у каждого своя – начиная от нескольких рублей, заканчивая десятками тысяч. По этому поводу коллектив учреждения готовит обращение в прокуратуру.