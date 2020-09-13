Астрологический прогноз на 13 сентября

Восход Солнца: 06:03

Заход Солнца: 18:48

Солнце в Деве.

Овен. День любви, прощения, покаяния. Постарайтесь завершить все начатые дела — скоро вам предстоит напряженная работа. Вероятно, женщин-Близнецов сегодня пригласят в гости. Не исключена романтическая встреча с человеком, который может стать предметом любви на многие месяцы, а может быть, и годы. Мужчинам-Близнецам противопоказано излишнее самокопание и погруженность в свои мысли — это может стать поводом к мелким ссорам с близкими людьми. Активный, творческий день, проходит под знаком любви, прощения и молитвы. Отмечен гармонией и душевным равновесием. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Попытайтесь достичь прорыва в сфере профессиональной деятельности, обратитесь к начальству с деловыми предложениями. Благоприятны прогулки на свежем воздухе, творческаяработа. Вероятно, вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг.

Телец. День крайне неблагоприятный. Начинается период отстаивания своих принципов, авторитета, внутренней свободы. Жизненный потенциал начнет понижаться. В личной жизни будьте готовы к некоторым неприятным переменам. Планеты предупреждают женщин-Овнов о возможном скором завершении романтичного увлечения. Мужчинам-Овнам предстоит выбирать между приятным и необходимым. Правильно сделанный выбор принесет перемены, которые увеличат шансы на успех. Вероятна незапланированная поездка.

Близнецы. Изначальная нацеленность на романтические отношения заведет мужчин-Львов в любовные сети. Однако звезды предупреждают, чтоочень скоро восторг и обожание сменятся жестокой ревностью. Ссоры и взаимныеобиды могут привести к полному разрыву отношений. Не исключено, что женщинам-Львам придется оказать помощь друзьям или родственникам. Сегодня бесполезно форсировать события или стараться справиться с негативными тенденциями дня — обстоятельства настроены против вас. Вероятны проблемы с родственниками или близкими друзьями. Убежденность в своей правоте и убедительность в доводах могут в значительной степени смягчить возникшее напряжение. Закрепитесь на достигнутых позициях. Женщины-Львыдолжны обратить внимание на свое здоровье. Мужчинам-Львам не следует идти насделки с совестью — можете потерять многих верных друзей.

Рак. Велика вероятность того, что финансовое положение будет критическим, поэтому лучше иметь резерв на случай непредвиденных трат. Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье. Сегодня все препятствия будут преодолеваться упорством, основанным на интуиции и всесторонней оценке событий. Благоприятныйдень для любви и романтических встреч. Темпераментность и эмоциональностьприведут к перспективным изменениям в отношениях с давним партнером.

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Лев. Благоприятный день для нового знакомства, веселья, раскрепощения. Если друзья или родственники захотят сегодня приехать к вам на ужин, любезно согласитесь, так как общение с ними будет для вас полезным. Измените своим принципам и активно включитесь в решение бытовых проблем. Сегодня характерная для вас прямота суждений можетстать причиной обострения отношений с близким человеком. Эмоциональныйвсплеск, нелицеприятное высказывание или нетактичность могут помешать добиться успеха в любых делах. Вероятны ухудшение самочувствия или проблемыс имуществом. Возможно, у вас появится желание что-либо изменить в жизни илиотправиться в путешествие. Но не торопите события — сегодня не самый благоприятный день для долгосрочного планирования. Вероятно новое знакомствоили возобновление старых сердечных привязанностей.

Дева. День складывается удачно. Не нужно никуда спешить, можно заниматься делами в комфортном ритме, общаться только с теми, кто вам симпатичен. Сатанинский день. Неблагоприятно обращаться к начальству или в общественные учреждения, менять работу или принимать важные решения. Вероятны конфликты с незнакомыми людьми, несчастные случаи или столкновение с недругом. Вечером возможен нежелательный визит гостей или родственников.

Весы. В воскресенье у вас не будет возможности расслабиться, старайтесь держать себя под контролем и не отвлекаться на мелкие хлопоты. Вы можете почувствовать себя не в силах контролировать события, поэтому лучше заняться чем-то привычным и менее важным.

Скорпион. День иллюзий, обманов, предательств. Если строительство вами воздушных замков заслонит реальное положение дел, то велика вероятность проявления неудач в финансовой сфере. Будьте критичнее к себе и к окружающим вас людям. От вас требуется осторожность и взвешенность. День откровений, подключения к источникам энергии, очищения мыслей. Вас ожидают приятные хлопоты, связанные с поездкой или долгожданной покупкой. Покровительство влиятельного лица или помощь друзей могут способствовать финансовому успеху. Не исключено возвращение к старым проектам, которые принесут выгоду.

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Стрелец. Жизненный потенциал, организаторские способности, личное обаяние и сексуальность имеют тенденцию к повышению. Один из самых благоприятных дней, когда возможна реализация продуманных ранее планов и замыслов. Отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными и принесут взаимное удовлетворение. Следите за своим здоровьем и за здоровьем своих близких. День равновесия, гармонии с окружающим миром, справедливости. Достаточно удачное время для деловых операций, связанных с риском, хотя особых финансовых прибылей ожидать не приходится. В окружении могут произойти перемены: появление новых людей позволит участвовать в новых проектах. Вечер проведите наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами, для обдумывания дел, отложенных в долгий ящик. Сны сбудутся, к полному удовольствию.

Козерог. Благоприятный день для воплощения своих замыслов в жизнь, В первой половине дня контакты и деловые встречи пройдут успешно. Вероятность того, что вам удастся улучшить свое финансовое положение, правда на непродолжительное время, сегодня велика. Во второй половине дня вероятны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний или перегрузкиработой. Ожидайте хороших новостей от знакомых или партнеров. Опасный день. Велика вероятность конфликтных ситуаций, неудовлетворение, заболеваний и травм. Возможен душевный дискомфорт. Не принимайте важных решений. Не торопитесь менять работу, род деятельности, партнеров. Не перенапрягайтесь физически и умственно. Рекомендуется уединение и отдых.

Водолей. У вас намечается небольшой кризис в отношениях с любимым человеком. Но не все так печально, как кажется на первый взгляд. Если вас что-то беспокоит, попробуйте взглянуть на проблему иначе, так и найдется решение!

Рыбы. Вполне вероятно, что сегодня откроются новые источникизаработка или появится возможность сменить сферу профессиональной деятельности. Вы сможете найти правильное решение, если не примете во внимание советы родственников и друзей — все решайте сами. Во второй половине дня возможен конфликт, который разрешится в вашу пользу, если вы успеете сориентироваться и сменить тактику поведения. Противоречивый день, когда отношения проверяются наустойчивость и требуют переосмысления. Все неприятности воспринимайте безбурных эмоций — вероятно продолжение негативных тенденций прошлой недели,которые вы не можете преодолеть. Конфликты или недоразумения отнимут частьнервной энергии. Однако, все должно сложиться удачно.

Астролог: Вальдемар Небоходцев