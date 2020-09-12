Студенты Амурского колледжа сервиса и торговли: «У нас в общаге нашли коронвирус, с понедельника мы на дистанционке»

Сегодня с редакцией Амур.инфо связались молодые люди, представившиеся студентами Амурского колледжа сервиса и торговли. Они сообщили, что с понедельника их переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса. Очные занятия решили прекратить, так как в общежитии выявили заболевших COVID-19. Сейчас общежитие дезинфицируют.

Чтобы проверить информацию, наши журналисты отправились к злополучному общежитию. Его жильцы, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали вот что:

— В общежитии нашли заболевших коронавирусом. В пятницу нам сказали, что с понедельника мы на дистанционке. Общагу будут дезинфицировать.

Так как сегодня выходные, ответа от руководства колледжа и чиновников получить не удалось. Амур.инфо будет следить за развитием событий.