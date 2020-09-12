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В Приамурье гостит бабье лето: погода на 13 сентября

В Приамурье гостит бабье лето: погода на 13 сентября
Фото: pixabay.com

Как сообщает Амургидрометцентр, 13 сентября в Благовещенске небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду. Температура ночью +8°С…+10 °С, днём +22°С…+24 °С.

По области также будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром туман, дымка. Ветер слабый, восточный и юго-восточный. Ночью температура воздуха +6°С…+11 °С, местами по северу около +1°С…+6 °С, днём тепло, +21°С…+26 °С.

В Белогорске и Свободном завтра днем ясно, воздух прогреется до +16°С…+23°С, ветер северный и северо-восточный до 5 метров в секунду.

В Шимановске ясно, днем столбик термометра покажет +24°С. Ветер юго-восточный и южный до 4 метров в секунду.

В Райчихинске, Завитинске и Архаре ясно. Днем воздух прогреется до +24°С. Ветер северо-восточный, восточный и западный 4-6 метров в секунду.

В Тынде завтра ясно, без осадков. Температура днем +15°С…+23°С, порывы южного ветра до 8 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков, температура воздуха +16°С …+23°С, ветер южный и юго-восточный до 7 метров в секунду.

В Зее ясно, без осадков, температура днем +16…+24°С, слабый ветер, сообщает Gismeteo.

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Комментарии
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  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    1 час назад

    Все на картошку !

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