В Приамурье гостит бабье лето: погода на 13 сентября

По области также будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром туман, дымка. Ветер слабый, восточный и юго-восточный. Ночью температура воздуха +6°С…+11 °С, местами по северу около +1°С…+6 °С, днём тепло, +21°С…+26 °С.

В Белогорске и Свободном завтра днем ясно, воздух прогреется до +16°С…+23°С, ветер северный и северо-восточный до 5 метров в секунду.

В Шимановске ясно, днем столбик термометра покажет +24°С. Ветер юго-восточный и южный до 4 метров в секунду.

В Райчихинске, Завитинске и Архаре ясно. Днем воздух прогреется до +24°С. Ветер северо-восточный, восточный и западный 4-6 метров в секунду.

В Тынде завтра ясно, без осадков. Температура днем +15°С…+23°С, порывы южного ветра до 8 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков, температура воздуха +16°С …+23°С, ветер южный и юго-восточный до 7 метров в секунду.

В Зее ясно, без осадков, температура днем +16…+24°С, слабый ветер, сообщает Gismeteo.