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12сентября
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сегодня, 17:45 0

В Приамурье 30 новых случаев COVID

В Приамурье 30 новых случаев COVID
Фото: pixabay.com

На сегодня, 12 сентября в Амурской области лабораторно подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусом. 16 в Благовещенске, 3 в Благовещенском района, по 2 в Свободном, Тынде, Ивановском и Тындинском районах. В Магдагачинском, Тамбовском и Сковородинском районах по одному. Суточный темп прироста - 0,8%.

«Таким образом, по состоянию на 12.09.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3761 случай новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 476,05 на 100 тысяч населения», опубликовано на сайте областного Роспотребнадзора.

При этом, в большинстве случаев болезнь протекает в форме пневмонии — 50,9%. Затем, как ОРВИ — 42,3%. У 6,8% больных без симптомов.

2502 человека насегодня выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных не изменилось — 48 человек, из них 67 % приходится на лиц старше 65 лет.

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#коронавирус

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