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12сентября
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сегодня, 17:21 0

Памятник Игнатьеву доработают

Памятник Игнатьеву доработают

Памятник графу Николаю Павловичу Игнатьеву обсудили на общественном совете по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Амурской области 10 сентября. Монумент графу планируют установить в селе Игнатьево Благовещенского района, открытие было запланировано на 16 сентября.

Сам памятник по заказу Чигиринского сельсовета был изготовлен Николаем Неведомским. После получения фотографий бюста специалисты и представители общественности нашли в скульптуре ряд неточностей. Общественный совет рекомендовал отложить открытие памятника и возвратить его на доработку автору.

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#культура

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