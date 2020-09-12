В Приамурье не хватает строительных кадров

В ходе общественного совета при министерстве строительства области обсудили вопрос нехватки кадров. Раньше застройщики активно привлекали к работам иностранцев, но теперь из-за пандемии такой возможности нет. Поэтому на сегодняшний день в отрасли строительства наблюдается дефицит кадров: около 3 тысяч рабочих мест остаются вакантными, и это без учета крупных инвестпроектов.

— Кадровый вопрос в строительной сфере стоит очень остро. Для его решения необходимо объединить усилия работодателей, учреждений образования и, конечно же, правительства региона. Сегодняшних школьников важно заинтересовать профессией, а работодателям, в свою очередь, проработать меры поддержки молодых специалистов, — высказал свое мнение губернатор Приамурья Василий Орлов.

В качестве решения проблемы предложено разработать меры поддержки для молодых специалистов, например, предоставлять временное жилье, а также отсрочку от армии послу ссуза при условии трудоустройства по специальности, сообщили пресс-служба областного минстроя.