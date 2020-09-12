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12сентября
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сегодня, 16:29 2

В Приамурье не хватает строительных кадров

В Приамурье не хватает строительных кадров
Фото: pixabay.com

В ходе общественного совета при министерстве строительства области обсудили вопрос нехватки кадров. Раньше застройщики активно привлекали к работам иностранцев, но теперь из-за пандемии такой возможности нет. Поэтому на сегодняшний день в отрасли строительства наблюдается дефицит кадров: около 3 тысяч рабочих мест остаются вакантными, и это без учета крупных инвестпроектов.

— Кадровый вопрос в строительной сфере стоит очень остро. Для его решения необходимо объединить усилия работодателей, учреждений образования и, конечно же, правительства региона. Сегодняшних школьников важно заинтересовать профессией, а работодателям, в свою очередь, проработать меры поддержки молодых специалистов, — высказал свое мнение губернатор Приамурья Василий Орлов.

В качестве решения проблемы предложено разработать меры поддержки для молодых специалистов, например, предоставлять временное жилье, а также отсрочку от армии послу ссуза при условии трудоустройства по специальности, сообщили пресс-служба областного минстроя.

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#областная власть #ссузы #строительство #студенты

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    16 минут назад

    "— Кедровый вопрос в строительной сфере стоит очень остро" -причем здесь кедр? Или это опять происки жертв ЕГЭ?....

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    8 минут назад

    Орёл думает о кедрах, орешков захотел...

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