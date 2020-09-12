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12сентября
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сегодня, 15:12 0

Сегодня Тында отмечает 45-летний юбилей

Сегодня Тында отмечает 45-летний юбилей
Фото: @mikhaylova_tynda

День 45-летия столицы БАМа отмечается сегодня, 12 сентября. Жителей города поздравили помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель областного заксобрания Вячеслав Логинов, начальник областного ЗАГСа Наталья Томилова и другие.

По инициативе РЖД звезды российской эстрады записали ролик с музыкальным поздравлением, в котором участвуют Лариса Долина, Валерий Сюткин, Юрий Маликов, группа «Город-312» и другие.

Поздравил тындинцев и губернатор области Василий Орлов. Он отметил, что Тында – один из немногих городов Приамурья, чье население в последние годы увеличивается.

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#праздники #Тында

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