Сегодня Тында отмечает 45-летний юбилей

День 45-летия столицы БАМа отмечается сегодня, 12 сентября. Жителей города поздравили помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель областного заксобрания Вячеслав Логинов, начальник областного ЗАГСа Наталья Томилова и другие.

По инициативе РЖД звезды российской эстрады записали ролик с музыкальным поздравлением, в котором участвуют Лариса Долина, Валерий Сюткин, Юрий Маликов, группа «Город-312» и другие.

Поздравил тындинцев и губернатор области Василий Орлов. Он отметил, что Тында – один из немногих городов Приамурья, чье население в последние годы увеличивается.