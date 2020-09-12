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12сентября
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сегодня, 13:28 1

Столицу Приамурья презентуют на основе игры «Самый-самый Благовещенск»

Столицу Приамурья презентуют на основе игры «Самый-самый Благовещенск»
Фото: @blagoveshchensk.rf

На основе игры «Самый-самый Благовещенск», придуманной Яной Стародуб-Афанасьевой, будет разработан новый образ Благовещенска. Делается это для того, чтобы гости и жители города знали об уникальных фактах, связанных с городом.

Например, немногие знают, что Благовещенск – это родина известной революционерки и музы Александра Грина Екатерины Бибергаль. В городе жили Виктор Евсеев – первый советский летчик, покоривший стратосферу, Сергей Колесников – всемирно известный хирург, остановивший эпидемию холеры во время Второй мировой, а также другие выдающиеся личности. На территории города находится кладбище динозавров. Об этих и других фактах жители города смогут узнать благодаря новому информационному проекту.

Сейчас в администрации собирают предложения, как можно визуализировать интересные сведения и распространить краеведческие знания среди горожан. Предложения поступают разные, в том числе по созданию баннеров и брошюр, обустройству тематических остановок, созданию малые архитектурных форм. В планах проводить краеведческие квесты, показывать ролики о городе в самолетах на пути в Благовещенск, рассказывать об интересных фактах во время прогулок на теплоходе, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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#культура

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Комментарии
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  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    2 часа назад

    Щас тутошние завсегдатаи интернет хомячки набегут и всё обхают

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